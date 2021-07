Podjetje Snežnik cepivo, s pomočjo mobilne enote, pripeljalo kar v službo

"Izkoristiti moramo kakršnekoli načine, približati cepivo ljudem. Marsikdaj se izkaže, da ljudje potrebujejo samo majhno spodbudo za to, da se odločijo za cepljenje. In če bo to pomagalo, mislim, da je to vsekakor dobro. Nenazadnje moramo v relativno kratkem času precepiti kar veliko število ljudi, če želimo zmanjšati posledice prihajajočega naslednjega vala," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Mobilni cepilni centri se bodo po napovedih ministra za zdravje širili po državi, mobilna centra se med drugim odpirata v Brežicah in Murski Soboti. Bo to dovolj, da bomo preprečili četrti val epidemije? "Bojim se, da ne," pravi Jerala. "Dobra novica je, da lahko že v tem tednu vidimo rahel porast števila cepljenih, ampak mislim, da še zdaleč ni dovolj. Po moji oceni bi morali vsaj dva- do trikrat več cepiti, da bi lahko bistveno zmanjšali vpliv."