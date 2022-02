Jerala: Sproščali bomo lahko takrat, ko se bodo vse krivulje resno obrnile navzdol

Kako pa je v Sloveniji? Znova ogromno novih okužb, več kot 16.600, aktivno okuženih naj bi bilo ta hip že skoraj 200 tisoč Slovencev. Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani Roman Jerala je potrdil, da so številke res visoke. "Torej 100.000 na teden okuženih, sicer menijo, da jih je najbrž dvakrat več. Torej kolegi, ki se ukvarjajo z modeliranjem, menijo, da smo vrh že dosegli ali pa da smo zelo blizu vrha. Zelo verjetno lahko pričakujemo, da se bodo številke začele obračati navzdol, ampak kljub vsemu lahko rečemo to, da smo šele nekje na polovici, saj krivulja, ko se spušča, gre kar nekoliko časa navzdol. Zato lahko pričakujemo, da bo še kar nekaj okuženih."

Pojavila se je podrazličica omikrona BA2, ki smo jo potrdili tudi že v Sloveniji. Prvi podatki kažejo, da je še bolj kužna. Jerala je potrdil, da je res še bolj kužna in da to ni neka dobra novica. "Dobro v tem je samo to, da ta različica ne povzroča hujše bolezni. Je pa zagotovo bolj kužna, zato je zelo verjetno, da bo spekter ljudi, ki bodo okuženi, še večji. Če pogledamo recimo Dansko, vidimo, da se krivulja okuženih še kar vzpenja."

Ta teden smo spremenili režim testiranja, zadostujejo hitri antigenski testi, ki pa so nekoliko manj zanesljivi od PCR-testov. Ali to vpliva na dnevne podatke, pa tudi na širjenje okužb? "To so seveda drugačne številke, tako da jih ne morem neposredno primerjati s tistimi številkami, ki smo jih imeli prej," je pojasnil Jerala. "Res je, da so hitri antigenski testi manj zanesljivi in predvsem manj občutljivi. Kar pomeni, da smo lahko kužni, preden test zazna. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se prebivalci držijo navodil, kako ukrepati." To pomeni, da če imamo simptome bolezni, je najbolj varno, četudi smo negativni, da se obravnavamo kot da smo okuženi oz. smo nekaj časa v izolaciji. "Če se le da, zato da ne okužimo drugih in se potem mogoče čez kakšen dan ali dva naknadno testiramo."