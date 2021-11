52-letni župnik po okužbi pristal v bolnišnici, priključen na kisik: 'Zdaj bi se cepil'

Na covidnem oddelku jeseniške bolnišnice v eni od sob, na postelji ob oknu, utrujen, izmučen pogled župnika iz Sočerge. 22. oktobra je zbolel, od prejšnje nedelje se s težko obliko covida-19 bori v jeseniški bolnišnici. "Ko se zaplete, enostavno ne veš, ali živiš, dihaš. Zmanjkuje ti zraka in volje, tudi zbranosti ni," je potek bolezni opisal 52-letni župnik iz Sočerge Boštjan Fegic.

Ne, ni se cepil."Enostavno sem odlašal," prizna Fegic. Vse dokler ni pred 14 dnevi dobil vročine. Ko se mu je stanje poslabšalo, je iskal pomoč na urgenci v Kopru, ker pa v njegovih krajih ni bilo prostih postelj, so ga pripeljali na Jesenice. Boj z virusom ga utruja, izčrpava, tudi preseneča. "Preseneča me, da se vleče že tako dolgo časa, malo si negotov," še pove Fegic.

Kje se je okužil, ne ve. Pravi, da je bil v dobri formi, vitalen, brez zdravstvenih težav. Poudari pa, da ga ni strah, ker je prepričan, da je v dobrih rokah zdravstvenega osebja. "Zelo, zelo, zelo sem jim hvaležen za njihovo žrtvovanje, potrpežljivost in prijaznost."

Zdravstveni delavci z zaskrbljenostjo spremljajo število okuženih

Na jeseniškem covidnem oddelku ekipa skrbi za dvajset bolnikov. Najmlajša bolnica na oddelku je stara 29 let, na intenzivnem pa 62. Vsi, ki delajo z najhuje bolnimi in dnevno zrejo v oči smrti – ponoči sta na oddelku uganili dve življenji – pa z zaskrbljenostjo spremljajo številke okuženih. "V prvem valu so verjeli, potem so govoril, da nihče nikogar ne pozna. Zdaj se pa še vedno ne želijo cepiti in dvomijo," pa stanje komentira specializantka interne medicine Mojca Ahačič Ankerst."Tistemu, ki v to ne verjame, lahko človek pokaže, ga pripelje sem, pa bo še naprej trdil svoje," pove glavna sestra jeseniškega covidnega oddelka Gordana Sivec.

Sočerski župnik zdaj dvomljivcem polaga na srce: ne igrajte se s svojimi življenji. In ob vprašanju, ali bi se cepil, če bi lahko čas zavrtel nazaj, odgovori: "Ja, zdaj bi se cepil, ja." Tudi zato, ker s cepljenjem ne bomo prizanesli le sebi, pač pa tudi izčrpanim zdravstvenim delavcem.