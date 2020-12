Joe Biden prejel prvo dozo cepiva proti covidu-19

Predsednik Trump še ni povedal, kdaj se bo odločil za to. Vodja programa razvoja in distribucije cepiv v Beli hiši Moncef Slaoui je v nedeljo dejal, da bi se morali cepiti tudi tisti, ki so že preboleli covid-19. Med takimi je tudi Trump in Slaoui je zagotovil, da je cepljenje tudi zanje povsem varno.

Velik del Američanov zavrača cepljenje in javne osebnosti se zato dajo tudi javno cepiti, da pokažejo, da je zadeva varna. Doslej so to naredili podpredsednik ZDA Mike Pence in nekateri drugi predstavniki vlade ter kongresa.

Racionalizacija cepljenja se bo nadaljevala do pomladi ali poletja, ker proizvodnja ne dohaja potreb. Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden , ki je danes prejel prvo dozo cepiva, je obljubil, da bodo v prvih 100 dneh njegovega vladanja izvedli 100 milijonov cepljenj. Po optimističnem scenariju bodo do konca decembra opravili 20 milijonov cepljenj, januarja 30 milijonov in februarja 50 milijonov. ZDA imajo 330 milijonov prebivalcev, tako cepivo Pfizerja kot tudi Moderne pa zahtevata dva odmerka.

Svetovalni odbor za imunizacijo ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) je v nedeljo objavil vrstni red cepljenj proti covidu-19 po zdravstvenih delavcih in oskrbovancih domov za ostarele, ki so prvi na vrsti. Za njimi bodo prišli na vrsto starejši od 75 let in določeni izpostavljeni delavci, kot so gasilci in učitelji.

V tednu dni so s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech v ZDA cepili 556.000 ljudi, ki bodo čez nekaj tednov potrebovali še drugi odmerek. V prihodnjem tednu nameravajo razdeliti dva milijona odmerkov cepiva omenjenih podjetij in še šest milijonov odmerkov cepiva podjetja Moderna in Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA, ki je v petek dobilo odobritev za izredno uporabo ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA).

Svetovalni odbor CDC je najprej potrdil priporočila za cepljenje zdravstvenih delavcev in oskrbovancev domov za ostarele po ZDA, ki jih je skupaj okrog 24 milijonov. V nedeljo je s 13 proti ena potrdil priporočila, da se v naslednjem krogu cepi vse starejše od 75 let in izpostavljene delavce iz prvih bojnih vrst, ne glede na starost, med katere spadajo policisti, gasilci, učitelji, poštarji, pazniki v zaporih, prodajalci v živilskih trgovinah, zaposleni v kmetijstvu, prehrambni in predelovalni industriji ter delavci v javnem prometu. V drugem krogu je tako skupaj okrog 51 milijonov Američanov.

Nato pridejo na vrsto stari od 65 do 71 let, ki jih je 30 milijonov, potem stari od 16 do 64 let, ki imajo kronične bolezni oziroma so posebej ogroženi. Takih naj bi bilo 110 milijonov. Za njimi bodo na vrsti še pomembni delavci, ki niso v prvih bojnih vrstah proti koronavirusu, kot so novinarji, pravniki, finančniki in delavci v oskrbi z energijo, ne glede na starost. Takih naj bi bilo 57 milijonov, na koncu pa pridejo na vrsto še vsi drugi.

Cepiti nameravajo tudi nezakonite priseljence v vseh prej omenjenih kategorijah zaposlitve in starosti, kar je v interesu vseh, o vseh podrobnostih pa bodo odločale zvezne države.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha so sicer v več državah po svetu že odobrili, kot prvi v Veliki Britaniji, ki sta ji med drugim sledili ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje že začelo.

Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno.