Johns Hopkins: Slovenija po cepljenih z dvema odmerkoma na prvem mestu v EU

Slovenija je z 0,9-odstotnim deležem cepljenih z dvema odmerkoma na prvem mestu v EU, kaže razpredelnica, ki so jo objavili na ameriški univerzi Johnsa Hopkinsa. To je tudi več kot v Združenem kraljestvu, kjer so z dvema odmerkoma cepili 0,71 odstotka ljudi, a manj kot v Izraelu, Združenih arabskih emiratih, Islandiji in ZDA.

Na te podatke, ki jih je univerza Johnsa Hopkinsa na spletu objavila v četrtek, je danes opozoril evropski poslanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Peter Liese, član parlamentarnega odbora za javno zdravje. Povprečje cepljenih z dvema odmerkoma v EU znaša 0,29 odstotka, v svetu pa 0,1 odstotka. V EU so za Slovenijo med najboljšimi Italija z 0,64 odstotka, Danska z 0,63 odstotka, Litva z 0,56 odstotka in Nemčija z 0,5 odstotka. Daleč največji delež cepljenih z dvema odmerkoma je sicer po podatkih univerze Johna Hopkinsa v Izraelu – 18,28 odstotka. Liese sicer ob tem izpostavlja, da je primerjava preostalih držav z Izraelom preprosto nepravična, saj je njegova pogodba neprimerljiva s pogodbami, ki jih je s proizvajalci sklenila EU. Pri tem naj bi šlo po neuradnih navedbah v glavnem za to, da je Izrael pri sklenitvi pogodb prevzel vso odgovornost, medtem ko je EU vztrajala, da morajo odgovornost prevzeti podjetja. To naj bi bil eden od razlogov, zakaj je pogodbe sklenila pozneje kot nekatere tretje države. Izraelu po deležu cepljenih z dvema odmerkoma sledijo Združeni arabski emirati z 2,59 odstotka, Islandija z 1,36 odstotka in ZDA z 1,3 odstotka. V Združenem kraljestvu je velik delež cepljenih z enim odmerkom, delež tistih, ki so že prejeli oba odmerka, pa je manjši. V Sloveniji je z dvema odmerkoma cepljenih 0,9 odstotka prebivalstva, kažejo podatki. Razpredelnica univerze Johnsa Hopkinsa kaže tudi, da je delež cepljenih z dvema odmerkoma v več razvitih tretjih državah, na primer v Kanadi z 0,1 odstotka, manjši od povprečja v EU. V Singapurju in Švici pa je na primer ta delež nič. Podatki, ki jih je na spletnih straneh objavila univerza Johnsa Hopkinsa, niso edini, ki prinašajo informacije te vrste. Statistike se med seboj tudi precej razlikujejo. Na univerzi kot enega od razlogov za razhajanja navajajo pogostnost osveževanja podatkov. Liese je sicer danes v virtualnem pogovoru z novinarji odločno zavrnil ostre kritike, ki se pojavljajo v nekaterih, zlasti nemških medijih, da Evropska komisija ni ukrepala dovolj hitro in da ni namenila dovolj denarja za cepiva. V pogovoru je bilo izpostavljeno, da je treba kritike v nemških medijih na račun Evropske komisije, ki jo vodi konservativna nemška političarka Ursula von der Leyen, opazovati v kontekstu bližajočih se nemških volitev. Liese meni, da so kritike EU v Nemčiji nesorazmerne. Evropski poslanec je med drugim tudi izrazil optimizem glede tega, da bo Unija s podjetjem Novavax kmalu podpisala še sedmo pogodbo o nabavi cepiva. Pričakuje jo v manj kot dvajsetih dneh, morda že v prihodnjem tednu. Sicer pa ni skoparil s kritikami na račun britansko-švedskega podjetja AstraZeneca.