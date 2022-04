Ker sta se med pandemijo zabavala, bosta Johnson in žena oglobljena

Zaradi zabav v času strogih ukrepov za omejitev širjenja covida-19 na Otoku bosta morala v denarnico seči tudi britanski premier Boris Johnson in finančni minister Rishi Sunak, so potrdili na Downing Streetu. Britanska policija je v okviru preiskave spornih druženj doslej skupno izdala že več kot 50 glob, med kaznovanimi pa bosta torej tudi najvišja politična predstavnika v državi. Iz opozicije se že vrstijo še glasnejši pozivi k odstopu.

icon-expand Policija bo premierju Borisu Johnsonu poslala kazen. FOTO: AP

Britanska metropolitanska policija je preiskavo afere Partygate, ki je zatresla stolček premierja Borisa Johnsona, začela konec januarja. Pod drobnogled je vzela 12 družabnih dogodkov na sedežu vlade na Downing Streetu in v palači Whitehall, ki je bila uradna kraljeva rezidenca v Londonu do leta 1689. Koga vse so doletele globe in v povezavi s katerim dogodkom, policija sicer ne namerava razkriti. So pa zato na Downing Streetu 10 zagotovili, da bodo javnosti sporočili, če bo med kaznovanimi tudi Johnson. Danes so torej to potrdili, pravijo pa, da v obvestilu o prihajajoči globi niti sami še niso bili obveščeni, za udeležbo na katerem dogodku je šlo, piše BBC. Sky News dodaja, da bo morala globo plačati tudi Johnsonova soproga Carrie. Po poročanju britanskih medijev naj bi sicer kazni večinoma znašale 50 funtov (60 evrov).

Johnson bo tako postal prvi britanski premier, ki bo dobil kazen zaradi kršenja zakona v času, ko zaseda svoj položaj. Pozivi k njegovemu odstopu, ki so se začeli vrstiti že takoj po izbruhu afere konec lanskega leta, so tako zdaj postali še glasnejši. Vodja laburistov Keir Starmer je prepričan, da morata oditi tako Johnson kot Sunak, dodaja pa, da so konservativci s tem dokazali, da so popolnoma neprimerni za vladanje: "Velika Britanija si zasluži več," je prepričan. Predstavnik liberalnih demokratov Ed Davey je parlament, ki je trenutno na velikonočnih počitnicah, pozval h glasovanju o nezaupnici: "To je vlada v krizi, ki zanemarja državo v krizi." 'Neuspeh pri vodenju in napačne presoje' Johnson se je že od izbruha afere upiral pozivom k odstopu in poslancem odgovarjal, naj počakajo na uradno poročilo višje javne uslužbenke Sue Gray. A tudi ta je v svojem poročilu ugotovila, da se tovrstne zabave ne bi smele zgoditi. Zapisala je, da je na nekaterih srečanjih in domnevnih zabavah prišlo do resnega neupoštevanja visokih standardov, ki se pričakujejo od tistih, ki delajo v središču vlade, pa tudi standardov, ki se pričakujejo od celotnega britanskega prebivalstva v omenjenem (koronskem) času.

icon-expand Downing Street 10 FOTO: AP