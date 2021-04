Johnson & Johnson v EU začel dostavljati cepivo proti covidu-19

Začetek dostave je potrdila tudi tiskovna predstavnica podjetja Janssen Pharmaceutica na Nizozemskem, ki je razvilo cepivo. Današnje dostave naj bi bile prvi korak do "izpolnitve obvez podjetja o dobavi 200 milijonov odmerkov EU, pa tudi Norveški in Islandiji v letu 2021".

Današnji začetek dostave cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson je na Twitterju kot dobro novico pozdravila evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides . "To bo pomagalo pospešiti dostop do cepljenja za državljane in zagotoviti, da dosežemo cilj cepljenja 70 odstotkov odraslih prebivalcev do poletja," je dodala.

Do konca junija EU pričakuje do skupno 55 milijonov odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson.

EU v prvem četrtletju 55 milijonov odmerkov

Evropska agencija za zdravila (Ema) je cepivu družbe Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, prižgala zeleno luč sredi marca. Pred tem so v EU že odobrili uporabo cepiv Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece.

Povezava se je z ameriškim podjetjem dogovorila za nabavo 200 milijonov odmerkov cepiva ter dodatnih opcijskih 200 milijonov odmerkov. V prvem četrtletju EU pričakuje dobavo 55 milijonov odmerkov.

Cepivo je prvo v EU, ki nudi učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem pa ga je lažje hraniti. Kot učinkovito se je izkazalo tudi pri britanski, južnoafriški in brazilski različici novega koronavirusa.

V Bruslju danes niso želeli govoriti o konkretnih številkah za posamezne članice, dostava pa naj bi potekala po pričakovanjih.

V Belgiji denimo po poročanju nacionalne tiskovne agencije Belga še danes pričakujejo 36.000 odmerkov, v Avstriji ta teden pričakujejo prvih 16.800 odmerkov cepiva, v Italiji pa po poročanju italijanske tiskovne agencije nekaj manj kot 185.000.

V Slovenijo naj bi glede na napovedi Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta teden prišlo 7000 odmerkov cepiva. Na ministrstvu za zdravje so ob tem navedli, da ima do sedaj Slovenija, tako kot tudi vse druge države članice EU, podpisano eno pogodbo s podjetjem Johnson & Johnson, in sicer za dobavo 938.899 odmerkov.

Evropska agencija za zdravila je sicer prejšnji teden sporočila, da je začela preiskavo morebitne povezave med cepivom proizvajalca Johnson & Johnson in krvnimi strdki. Gre za štiri primere, od tega je bil en smrten.