Johnson zaradi stika z okuženim v samoizolacijo

A novica je sprožila ogorčen odziv v britanski javnosti in opoziciji, češ da želi biti vlada nad zakoni. Downing Street je zato naredil korak nazaj in sporočil, da bosta Johnson in finančni minister Rishi Sunak , ki je prav tako imel stik z okuženim, v samoizolaciji. Boris Johnson bo srečanja z ministri nadaljeval na daljavo iz svoje podeželske rezidence Chequers, so sporočili.

Premier je imel stik z ministrom za zdravje Sajidom Javidom, pri katerem so v soboto potrdili okužbo. Javid je bil sicer dvakrat cepljen in ima blažje simptome.

Britanska vlada bo v ponedeljek odpravila večino omejitev, ki so bile sprejete v zvezi s koronavirusom. Številni so do odprave socialnega distanciranja kritični, saj na Otoku znova beležijo naraščanje števila okuženih, kar je predvsem posledica različice delta. Covid-19 je v Združenem kraljestvu doslej terjal več kot 128.600 smrtnih žrtev, število okužb pa v zadnjih dveh tednih hitro narašča. Od prvega julija so jih zabeležili več kot pol milijona, samo v soboto pa 54.000.

Vlada se je za odpravo omejitev odločila, ker sta precepljeni več kot dve tretjini odraslih prebivalcev. Zato je po njeni oceni manjša povezava med številom okuženih in tistih, ki se zaradi bolezni zdravijo v bolnišnicah, zaradi česar se zdravstveni sistem z okužbami lažje spopada. Od ponedeljka v Angliji ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask ne bosta več obvezna. Odpravili bodo tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov. Nočni klubi in diskoteke pa bodo lahko znova sprejemali goste.