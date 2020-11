Kaj bi Damijan na vrhuncu epidemije počel drugače?

Kako pa bi pomagali gostincem? Tudi tukaj meni, da bi lahko omilili ukrepe. "Če vprašate epidemiologe, ki so edini merodajni tukaj, vam bodo rekli, da je možnost za okužbo v odprtih prostorih minimalna. Tako da v lokalih, ki strežejo na terasah, zunanjih prostorih in kjer je zagotovljena določena razdalja, do okužb praktično ne more priti. In ti bi lahko delovali naprej," je prepričan.

Kot pravi, se mu zdi nerazumljivo, da so nekateri podjetniki pomoč države za julijske plače dobili šele ta mesec. "Ti ukrepi so se izvajali že v prvem valu, od marca do maja oziroma celo do julija ponekod. In v bistvu bi ti ukrepi morali biti že utečeni, tako da ni nobenega razumnega razloga, zakaj ta zadeva ne steče hitreje. Po drugi strani pa je problem v tem, da je vlada zelo omejujoča glede tega, kdo je upravičen do pomoči," pravi Damijan. Dodaja, da bi lahko pomoč prišla hitreje do podjetij, če bi bila dostopna za vse, ne glede na to, koliko jim je upadel promet.

Novo koalicijo bi lahko oblikovali že do božiča

KUL za zdaj nima potrebnih 46 glasov za konstruktivno nezaupnico, a pogovori s strankami in posameznimi poslanci potekajo. Čakajo pa predvsem na razplet kongresa stranke DeSUS. "Mnogi si sestavljanje koalicije predstavljajo zelo po domače, kot neke vrste anketo, da kličeš poslance po državnem zboru in jih sprašuješ, ali bi podprli novo vlado. Tukaj je treba vedeti dvoje. Prvič, da zaenkrat gradimo te krhke odnose, ki so bili močno skrhani po tem, ko se je razšla prejšnja vlada na način, kot se je razšla, in da je treba ponovno zgraditi to zaupanje. Druga stvar pa je, da lahko pride do oblikovanja nove koalicije samo takrat, ko dobimo blok glasov skupaj, se pravi, kadar se dve stranki SMC in DeSUS skupaj odločita, da podpreta vlado. Nobena od teh strank ne bo ločeno skakala ven, ker ne bo ogrozila svojega položaja. In to se pravi, da moramo počakati na kongres DeSUS, kajti šele takrat bo nov predsednik stranke lahko dobil mandat sveta stranke za to, da se pogaja o vstopu v novo koalicijo," je pojasnil Damijan.