Julija na Hrvaškem dopustovalo dva milijona turistov

Načelnik nacionalnega štaba Davor Božinović je za televizijo Nova TV komentiral trenutno situacijo na Hrvaškem. " Zadnja dva dni število obolelih v državi pada, to pa pripisujemo povečanemu nadzoru. Epidemiologi, policija in civilna zaščita dobro opravljajo svoje delo, " je dejal.

Hrvaške županije od jutra poročajo o novih okužbah s koronavirusom. Največ so jih potrdili v Vukovarsko-sremski županiji, in sicer 16. Po dve novi okužbi so odkrili v Virovitiško-podravski in Bjelovarsko-bilogorski županiji, eno pa v Osješko-baranjski, Varaždinski in Šibensko-kninski. V Zagrebu je bil izkupiček celotnega konca tedna (od petka do nedelje) 42 okužb, včeraj so potrdili dve okužbi, poroča Index.hr .

Hrvaška turistična organizacija je medtem sporočila, da so v juliju na Hrvaškem zabeležili dva milijona prihodov turistov, kar pomeni, da so zabeležili približno 50 odstotkov manj turistov kot v lanski, rekordni sezoni. Ob tem so našteli 14,7 milijona nočitev, kar je približno 59 odstotkov lanskega rezultata.

1,8 milijona turistov je bilo tujih. "Vodimo intenzivne kampanje, v katerih sporočamo, da je Hrvaška varna turistična destinacija. Številke so glede na okoliščine odlične in so dobra napoved za avgust, ko pričakujemo nadaljevanje ugodnih trendov. Trenutno na Hrvaškem dopustuje 700.000 turistov," je dejal direktor hrvaške turistične organizacije Kristjan Staničićin ob tem poudaril pomen nadaljnjega odgovornega ravnanja, da bi turisti Hrvaško še naprej dojemali kot varno destinacijo.

V obdobju od 1. do 26. julija po številu prihodov vodijo Nemci, ki so dosegli 92 odstotkov lanskih prihodov, sledijo Slovenci (91 odstotkov lanskih prihodov), Poljaki in Čehi. Najbolj obiskane hrvaške destinacije letos pa so Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umag in Split.

V BiH sedem novih žrtev

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah odkrili 183 novih okužb s koronavirusom. Umrlo je sedem bolnikov s covid-19. V Federaciji BiH so testirali 527 ljudi, pozitivnih je bilo 158. V Republiki Srbski so testirali 390 vzorcev, pozitivnih je bilo 14.