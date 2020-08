Jutarnji: Po oddihu na Krku bi Kacin zdaj Hrvaško dal na rdeči seznam

V omenjenem mediju so namreč poudarili, da je Kacin o možnosti, da Hrvaško dajo na rdeči seznam, govoril le nekaj dni po dopustovanju na, kako ironično, Hrvaškem, natančneje na Krku, kjer ima družina Kacin hišo, ki naj bi jo dokončali, tako Jutarnji, okoli leta 2017, samo zemljišče okoli nje pa naj bi bilo vredno okoli 150.000 evrov.

Da je bil Kacin z družino res na Krku, so potrdili nekateri njegovi sosedi, ki so povedali, da je Kacin na oddih prišel s soprogo in sinom. Da gre za dostojne in zadržane ljudi, ki se držijo bolj zase, je povedal eden izmed njih in dodal, da jih v mestu ni mogoče srečati, razen ko gredo na morje ali v restavracijo.

V naselju Klimno, kjer je locirana Kacinova hiša, naj bi svoje nepremičnine sicer imeli še številni drugi Slovenci, tako da so domačini tam v manjšini."Zelo veliko jih je tukaj kupilo nepremičnine, ne vem, kaj si bodo Slovenci sami mislili o Kacinovih grožnjah in kako se bo zdaj vrnil med ljudi," so se pošalili nekateri.

A Kacin očitno ne deli mnenja številnih turistov, ki po njegovem nimajo zaupanja v hrvaški zdravstveni sistem, saj sam, tako Jutarnji, s svojim dopustovanjem na Hrvaškem kaže ravno nasprotno.