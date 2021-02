Južna Afrika zaustavila uporabo cepiva AstraZenece

Britansko-švedsko podjetje AstraZeneca je včeraj sporočilo, da preliminaren majhen klinični preizkus kaže, da bi njihovo cepivo proti covidu-19 lahko zagotavljalo omejeno zaščito pred milejšim in srednjim potekom bolezni po okužbi z južnoafriško različico novega koronavirusa.

AstraZeneca, ki je cepivo razvila skupaj z univerzo Oxford, je sporočila, da njihovo cepivo še vedno ščiti pred hudim potekom bolezni. Trenutno njihovi raziskovalci že posodabljajo cepivo, da bi bilo to bolje učinkovito tudi proti južnoafriškem sevu novega koronavirusa, ki se hitro širi po svetu.

Kot so pojasnili na južnoafriškem ministrstvu, bi morali s cepljenjem začeti v kratkem, a to zdaj ne bodo storili, dokler odprta vprašanja ne bodo razjasnjena. 1,5 milijona odmerkov cepiva, ki so jih pridobili, sicer ne bodo uničili, ampak jih bodo shranili. Rok uporabe cepivu preteče aprila. Namesto omenjenega cepiva pa bodo v Južni Afriki zdaj uporabljali cepivi podjetij Pfizer in Johnson&Johnson.

Po objavi te informacije so v Južni Afriki suspendirali uporabo omenjenega cepiva. Kot poroča AFP, gre zaostanek v svetovnem boju proti pandemiji covida-19, saj so se številne revnejše države zanašale na cenejše cepivo AstraZenece, ki ima ob tem tudi logistične prednosti (lažje shranjevanje).

Biden: Do konca poletja bomo težko dosegli čredno imunost

Predsednik ZDAJoe Biden je dejal, da bodo v ZDA težko dosegli čredno imunost, kar pomeni vsaj 75 odstotkov precepljene populacije do konca poletja.

Do nedelje so v ZDA cepili malo manj kot 60 milijonov ljudi. V državi so sicer presegli 27 milijonov okužb z novim koronavirusom. Država, ki je najhuje prizadeta na svetu, je zabeležila tudi več kot 463.000 smrti.

Medicinski strokovnjaki dvomijo v varno izvedbo OI

Od začetka poletnih olimpijskih iger svet loči zgolj še 166 dni, vendar medicinski strokovnjaki niso prepričani v varno izvedbo olimpijskih iger, ki so bile zaradi novega koronavirusa prestavljene za eno leto. Menijo, da bi bilo najvarnejše, če bi igre v Tokiu odpovedali.

Japonski specialist za nalezljive bolezni Atsuo Hamada želi vsekakor doživeti olimpijske igre v Tokiu to poletje, vendar hkrati priznava, da bi, če bi bile igre kjer koli drugje, verjetno podprl njihovo odpoved. "Tudi brez pandemije novega koronavirusa olimpijske igre kot množično zbiranje ljudi spodbujajo prenos vseh vrst nalezljivih bolezni," je dejal Hamada, profesor na tokijski medicinski univerzi.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je skupaj z japonskimi organizatorji pripravil vrsto ukrepov za zaščito pred okužbo z virusi, od zdravstvenega nadzora pred prihodom do rednega testiranja na Japonskem in omejenega časa bivanja v olimpijski vasi. Mok še ni sprejel dokončne odločitve o prepovedi udeležbe navijačev in gledalcev na igrah. "Nepredstavljivo je sprejeti gledalce z vsega sveta," pa je v zvezi z vprašanjem gledalcev na tribunah dejal Hamada. Število ljudi, ki sodelujejo na igrah, je treba zmanjšati "na absolutni minimum". "S tem ne bomo odpravili tveganj, jih bomo pa vsekakor zmanjšali," je dejal japonski strokovnjak.

Japonska in Mok nista določila cepljenja kot pogoja za udeležbo na OI. Prav tako obstajajo razlike med športi. V tem pogledu so najbolj tvegani kontaktni športi, kot je denimo judo.

Večina Japoncev ob tem še vedno nasprotuje organizaciji olimpijskih iger letos poleti. Javne ankete kažejo, da jih 61 odstotkov podpira preložitev ali pa odpoved iger.