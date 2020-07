Južna Koreja: severnokorejski prebežnik ni bil okužen z virusom

Meja med Severno Korejo in Južno Korejo.

Severnokorejske oblasti so v nedeljo odredile zaporo mesta Kaesong ob meji z Južno Korejo, potem ko so, kot so sporočili, odkrili prvi sum koronavirusa v državi. Državna televizija KCNA je poročala, da naj bi simptome okužbe kazal moški, ki je pred tremi leti prebegnil v Južno Korejo, nato pa se je pretekli teden, 19. julija, vrnil v domovino preko demarkacijske črte.

Danes se je odzvala Južna Koreja in sporočila, da prebežnik ni bil okužen s koronavirusom. "Oseba ni registrirana kot bolnik s covidom-19, niti ni bila v stiku z okuženimi posamezniki," so sporočili z južnokorejskega zdravstvenega ministrstva. Tamkajšnje oblasti so na koronavirus testirale dve osebi, ki sta bili v kontaktu s prebežnikom, oba testa pa sta bila negativna.

Južna Koreja je bila ena prvih držav, ki se je po izbruhu virusa na Kitajskem spopadla z epidemijo. Situacijo ima trenutno v veliki meri pod nadzorom. Dnevno potrdijo povprečno 50 novih okužb, večina pa jih je uvoženih iz tujine.