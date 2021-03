Južnoafriški sev potrdili pri osmih osebah, le ena je bila pred tem v tujini

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) je v devetem presejalnem sekvenciranju virusnih različic novega koronavirusa analiziral skupno 576 vzorcev, kar je 27 odstotkov vseh vzorcev, pri katerih so na inštitutu med 22. in 28. februarjem potrdili okužbo z novim koronavirusom. Od tega je bilo 65 odstotkov vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 13 odstotkov iz goriške regije, po pet odstotkov iz jugovzhodne in zasavske regije, trije odstotki iz obalno-kraške regije in po en odstotek iz gorenjske, posavske, podravske, primorsko-notranjske, savinjske in koroške regije. Devet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Kot so navedli na inštitutu, so v tem tednu našli vse mutacije, značilne za angleško različico v vseh skupinah vzorcev. Do zdaj so angleško različico virusa potrdili pri skupno 160 osebah, od tega je imelo 15 oseb jasno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleške različice v Slovenijo, ostali so se verjetno okužili v Sloveniji.