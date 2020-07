34 novih primerov. Kacin: to ni samo medicinski problem, Janša: smo na razpotju

Na precejšnji dnevni porast okužb pa se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša. "Smo na razpotju in samo dosledno upoštevanje nujnih omejitev, karantenskih odločb ter higienskih pravil doma, na delovnem mestu, na poti in na dopustih lahko prepreči množična obolenja, smrti in kolaps zdravstva - in ponovno zaustavljanje javnega življenja," je sporočil preko Twitterja in dodal ključnik #varujmozdravje.