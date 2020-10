Večina ljudi se drži sprejetih zaščitnih ukrepov, je dejala in pojasnila, da bomo edino tako lahko nekoliko upočasnili hitrost širjenja virusa. A že sprejeti ukrepi za zdaj še ostajajo v veljavi, ker sama upočasnitev ni dovolj, je opozorila. "Če bomo sledili ukrepom in pri tem vztrajali dovolj dolgo, bomo lahko skupaj zmogli. Zahvaljujem se vsem, ki ostajate doma, nosite maske, si umivate roke, ostajate dobronamerni in vztrajni, " je dejala in dodala, da je ravno vztrajnost tista, ki nas bo pripeljala do želenega cilja.

" Lahko povem, kar sem videla – ljudje hodijo po ulici s sendvičem in s kavo v roki, brez maske in v gruči. To gotovo ni način, kako se izognemo nošnji maske, in to ni ustrezno. Če ste pa vi zunaj v parku sami in želite nekaj pojesti, potem pa s tem ni nekih težav," je odgovorila na novinarsko vprašanje.

Kacin: Če je lakota tako neizmerna, pojdite v park in tam pojejte sami

Ker ni bila dovolj jasna, so se pojavila dodatna novinarska vprašanja, nanje pa je odgovoril vladni govorec Jelko Kacin.Poudaril je, da so maske univerzalno zaščitno sredstvo. "Dolgo časa so se po svetu spraševali, kako in kaj, dokler niso dežele Daljnega vzhoda dokazale, da je s tem veliko lažje zamejiti virus, toliko časa so se mnogi ukvarjali s tem, ali so maske primerne za zahodnoevropsko kulturo ali ne. Ne gre za kulturo, v tem trenutku gre za življenja," je pojasnil.

Še enkrat je pozval, naj ljudje "ne nasedajo tistim, ki provocirajo s tem, da hodijo okoli brez mask". "Zdaj je čas, da se tiste kaznuje in se jih resnično izloči. To je ogrožanje vseh nas. Masko nosimo zato, da zaščitimo druge. Nihče od nas ne ve, ali pozitiven ali ne, in to je zaščita za druge. Gre za elementarno gesto solidarnosti."

Če smo na ulici in želimo tisto, kar smo kupili, nekje pojesti, potem Kacin svetuje: "Če je lakota tako neizmerna, je bolje iti v park, najti prostor, kjer je človek popolnoma sam, to pojesti in nato takoj ponovno natakniti masko. Tisti trenutek brez maske je lahko sporen trenutek."

Naj se to prehranjevanje, če ni v družinskem krogu, dogaja individualno, je opozoril. "To, da nas je več na kupu in jemo brez maske, je isto, kot se je dogajalo v javnih zavodih s področja zdravstva, ko so delavci med malico bili skupaj in smo imeli vdor okužbe tako v DSO kot v bolnišnice, ZD, prav tista 'čik pavza', malica je največkrat razlog za okužbo. Tudi to je čas, ko je treba imeti masko oz. je treba malicati, biti na kavi sam."