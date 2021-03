Kacin: Do konca junija bo cepljena polovica prebivalcev

Kacin se je danes odpravil na obisk več cepilnih mest – v Ljubljani, Žalcu in Celju. "Kot veste, je vlada sprejela strategijo cepljenja, ki zelo visoko uvršča nekatera ključna področja, predvsem vzgojo in izobraževanje. Pričakujemo, da bomo jutri dobili več kot 24.000 odmerkov AstraZenece, na zalogi pa držimo 15.000 odmerkov tega cepiva za primer, če morda pošiljka ne bi prišla, da bi lahko prihodnji teden začeli cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, saj je to ključno. Če pa bo šlo po pričakovanjih, bo naslednji teden na voljo 40.000 odmerkov AstraZenece, ki je v tem trenutku, ko govorimo o zaščiti, najpomembnejše cepivo. Namreč prvi odmerek že po treh tednih zaščiti cepljeno osebo, drugi odmerek pa sledi po treh mesecih in potem sledi še šestmesečno obdobje, kar pomeni, da nas AstraZeneca zaščiti za devet mesecev. Tisti, ki se bodo cepili prihodnji teden, bodo zaščiteni praktično do božiča, zato je to res zelo učinkovito cepivo, za katerega upamo, da ga bomo dobivali v ustreznih količinah," je dejal Kacin.

Marca pa bomo dobili 100.000 odmerkov cepiv AstraZenece, več kot 30.000 Moderne, nekaj manj kot 100.000 Pfizerja in BioNTecha. "Da bi vse to teklo čim bolj učinkovito, bo prevzem, prepakiranje in dostavo cepiv in pobiranje ostankov prevzela koncesionarska družba, za partnerja smo izbrali Salus,"je dejal Kacin. "Tam so zagotovljeni tudi ustrezni skladiščni prostori z izjemno nizkimi temperaturami, tako da lahko sprejemamo tudi velike količine cepiva Pfizerja in BioNTecha," je dodal.

Pogodba s Salusom je posledica poziva, ki ga je NIJZ naslovil na tiste farmacevtske družbe v Sloveniji, ki imajo vsa ustrezna soglasja agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Pozvani sta bili dve družbi, izkazalo se je, da ena do tega trenutka ni dobila vseh soglasij za skladiščenje. Izbrana je bila družba, ki je imela vsa soglasja in ki je bila tudi bistveno cenejša, je pojasnil Kacin. "Znesek pogodbe je manjši od milijona evrov, imamo pa do konca leta zagotovljen sprejem, skladiščenje, prepakiranje, dostavo in odvoz odpadkov. Hkrati pa bo, če bo to mogoče, vzpostavljeno še karantensko skladišče, kar pomeni, da bi cepiva, ki še nimajo soglasij in čakajo, da jih bo EMA izdala, lahko bila predčasno na ozemlju republike Slovenije, tako da bi jih lahko začeli uporabljati v trenutku, ko dobijo soglasje. Veljavnost pogodbe je sicer do preklica, cene pa veljajo do konca leta."

Kacin zadovoljen z organizacijo

"Čaka nas velik zalogaj prihodnji teden. Treba je nadaljevati cepljenje starejših, testiranje učiteljev, začeti množično cepljenje učiteljev, vzgojiteljev in tudi drugih struktur, tudi voznikov, ki prevažajo otroke, in tako naprej," še napoveduje Kacin.

"Minister za zdravje bo danes nagovoril vse direktorje zdravstvenih domov. Z organizacijo cepljenja smo zelo zadovoljni. Cepljenje bo vedno bolj množično, zato moramo biti ustrezno pripravljeni,"še pravi. Z videnim na terenu pa je bil danes zadovoljen. Po njegovem so centri dobro organizirani, poskrbljeno je tudi za to, da ljudje tam počakajo še nekaj časa po prejemu odmerka: "Moji vtisi so izjemno pozitivni."Kapacitete sicer omogočajo mesečno cepljenje med 500.000 in 600.000 ljudi. Se bo pa moralo na vrhuncu cepljenja temu prilagoditi tudi zdravstvo, saj je to ključno.

Veliko upov pa polaga tudi v novo cepivo družbe Johnson & Johnson, o katerem bo EMA odločala prihodnji teden: "Če bomo nadaljevali s takim tempom, bomo cepili 50 odstotkov prebivalcev do konca junija. Naše ambicije so večje."

Glede tega, da naj bi ponekod cepili že "35-letnike", pa je Kacin dejal, da se v skladu s strategijo cepi tudi prostovoljce in mlajše kronične bolnike, zato prihaja tudi do tega. O tem, da naj bi nekateri vabljeni na cepljenje zavračali cepiva, pa meni, "da so časi takšni, da je treba čim prej zaščititi sebe in celotno družbo".

Ob tem je dejal tudi, da vključitevdiplomatov in uslužbencev ministrstev, ki potujejo v tujino zaradi predsedovanja svetu EU v letošnjem letu, na prednostni seznam, ne bo obremenila javne mreže, ker gre praviloma za mlajše od 65 let, pa naj bi bili cepljeni s cepivom AstraZenece.