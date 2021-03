Kacin: Do razlik med cepilnimi centri prihaja zaradi različne organiziranosti

Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacinje ob današnjem obisku novomeškega zdravstvenega doma za STA povedal, da je upravljanje s kadri ključna zadeva, ki omogoča, da so koncesionarji aktivno vključeni v izvajanje cepljenja.

Pomembno je tudi, da sestre prispevajo referenčne ambulante in je zato na voljo več ljudi. Veliko pa je odvisno od tega, kje se množično cepljenje izvaja, je dodal.

"Mi moramo biti pripravljeni, da bi takrat, ko bomo imeli cepiv dovolj, v enem mesecu cepili z od 500.000 do 600.000 odmerki. Takrat ne moremo hoditi drug po drugem, če želimo preprečiti dodatne okužbe," je opozoril.

Na vprašanje, ali bi moral NIJZ bolj načrtno oz. selektivno pošiljati cepiva po državi, ne le glede na sporočene potrebe, je odgovoril, da se NIJZ odziva na to, kar delajo zdravstveni domovi. Cepilni centri so tisti, ki ocenjujejo, koliko in kakšno cepivo potrebujejo za različne kategorije prebivalstva."In če nekje spregledujejo svoje starejše, zato ker ne znajo vključiti koncesionarjev, če nekateri preprosto ne naročijo cepiv, jih tudi dobiti ne morejo," je poudaril. Po njegovih besedah je dejstvo, da nobena država v Evropi, razen Izraela, za zdaj nima viška cepiv.

Po njegovem mnenju se je treba v tem trenutku poenotiti in te razlike znižati na minimum, in sicer zato, da bi lahko skupaj napredovali hitreje. Sicer pa so cepilni centri dobili usmeritve za dosego enakomernejše precepljenosti,"imamo pa tudi zdravstveni inšpektorat, ki se mora pojaviti v vseh cepilnih centrih in opraviti svoje poslanstvo, tako kot se to od njega pričakuje".