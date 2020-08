Kacin hrvaški novinarki: Številke, ki jih objavljate, niso prave

Po tem ko si je uradni govorec slovenske vlade za covid-19 Jelko Kacin prejšnji konec tedna z družino privoščil kratek oddih na hrvaškem otoku Krk, kjer ima vikend, je čez nekaj dni napovedal, da bo Slovenija, če se bo število okuženih na Hrvaškem še zviševalo, južno sosedo dala na rdeči seznam. A Kacina, kot kaže, to ne skrbi. Že včeraj se je namreč spet vrnil na Krk.

"Čeprav je postal znan po ostrih kritikah na račun ukrepov Hrvaške v boju proti novemu koronavirusu, tudi sam dopustuje na Hrvaškem," so se že včeraj brali naslovi v hrvaških medijih. Zdaj pa je Kacin stopil tudi pred kamero hrvaške televizije RTL.

Trdi, da številke glede novih okužb, ki jih dnevno objavlja Hrvaška niso prave, Slovenija pa da namerava v zvezi s tem ukrepati. "Vse je odvisno od hrvaških oblasti. Kolikor spremljam hrvaške medije, vedno več ljudi, ki so pozitivni v Zagrebu, prihaja z Obale. Neodgovorno je, in to ponavljamo že nekaj tednov, da so nočni klubi in diskoteke odprti. Mi imamo v zadnjih dneh vse več in več uvoženih primerov in moramo biti odgovorni do svojih državljanov in predvsem do otrok, ki odhajajo v šole," je dejal.

Dodal je, da bo z zvezi s tem slovenska vlada na predlog strokovne skupine, ki pripravlja določene ukrepe, razpravljala prihodnji teden. "Rezultati, ki jih bomo imeli v torek, bodo lakmusov papir za to, kaj bomo naredili, kako se bomo odzvali," je napovedal in dodal, da pričakuje, da bodo tudi hrvaški odgovorni te dni napovedali nove ukrepe.

"Vse, kar izvozite, pravzaprav pripada vam. In številke, ki jih vi objavljate enostavno niso prave, ker bi jim morali dodati tiste, ki jih mi naslednji dan dobimo na naših testiranjih, pri ljudeh, ki so prišli iz Hrvaške," je novinarki dejal Kacin.

Pojasnil je še, da se je na Krk vrnil, da počasi spakira in hišo pripravi na zimo. Na vprašanje novinarke, ali je to sporočilo drugim Slovencem, ki so trenutno na dopustu na Hrvaški, pa je odgovoril, da ne, da je le odgovoril na njeno vprašanje.