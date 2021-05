Kacin: Izbiranje med cepivi bo možno, ko bo na teden zagotovljenih 150.000 odmerkov cepiv

Ob tem je dodal, da se Evropska komisija ni kar tako odpovedala cepivu AstraZenece, ampak komisija v imenu 27 držav članic EU s sodno izterjavo zahteva dobave 90 milijonov odmerkov cepiva tega proizvajalca, ki "nam jih ta še ni dostavila, pa bi jih morala dostaviti do konca meseca junija". Dejstvo pa je, da ob takih zamudah in v takih razmerah dodatnih pogodb za dodatne količine 100 milijonov odmerkov z AstraZeneco ne bo sklepala, saj to podjetje še v veljavni pogodbi določenih količin ni dostavilo.

Delež cepljenih med odraslim prebivalstvom z enim odmerkom se približuje 30 odstotkom, z drugim odmerkom pa 15 odstotkom. Ob tem je v državi več kot 200.000 prebolevnikov, zato je delež tistih, ki so protitelesa razvili s prebolevanjem covida-19, velik in upoštevanja vreden, meni. Po njegovih besedah so prebolevniki med prednostnimi skupinami za cepljenje ne glede na to, kolikor so stari, saj jih je treba pravočasno cepiti z enim poživitvenim odmerkom.

Po Kacinovem mnenju je cepilni center v Celju, ki ga je v torek obiskal, lahko v marsičem za zgled in spodbudo podobnim ali večjim centrom, "saj tu in tam še kar oklevajo in še kar sporočajo, da ne vidijo možnosti in potreb za posodobitev svojega dela, za boljšo organizacijo in racionalizacijo".

Glede organizacije cepljenja v cepilnem centru v Ljubljani pa je dejal, da je ena njihovih težav pri vabljenju k cepljenju - nekateri namreč prejmejo več vabil - v tem, da uporabljajo sistem vabljenja Gospodar zdravja. To jim je, kot pravi, skušal večkrat dopovedati.