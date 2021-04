Kacin: Možnosti izbire cepiva ne bo

Poudaril je, da so organizirani tako, da lahko takšne količine različnih cepiv sprejmejo, jih razdelijo na cepilna mesta in tudi poberejo vse ostanke teh cepiv. " Drugo vprašanje pa je, koliko so posamezna cepilna mesta za tako množično cepljenje dejansko kadrovsko, organizacijsko, predvsem pa podporno pripravljena ," je dejal.

Tudi Moderna nekoliko povečuje dobavo. V tem mesecu sta predvideni dve dobavi Moderninega cepiva; v prvi bo prispelo dobrih 14.000 odmerkov, v drugi pa 16.000 odmerkov. Prav tako je AstraZeneca 1. aprila prvič dobavila veliko količino cepiva, in sicer je Slovenija prejela 45.600 odmerkov. Do konca aprila bo na voljo 133.819 odmerkov tega cepiva. Ob tem pa se 16. aprila pričakuje še najmanj 7000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, deset dni kasneje pa še 12.000 odmerkov, je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnil Kacin.

Inšpekcijski nadzor bo prinesel usmeritve

Kot je pojasnil, glede poteka cepljenja poteka inšpekcijski nadzor. Spomnil je, da je vlada razrešila dosedanjega zdravstvenega inšpektorja in imenovala novo zdravstveno inšpektorico. Na cepilnih mestih je navzočih veliko inšpektorjev, poročilo pa bo vlada obravnavala na prvi redni seji. Dokler postopki še potekajo in imajo cepilni centri in bolnišnice še možnost, da podajo pojasnila, pa bi bilo neprimerno, če bi sam zadeve komentiral.

Pričakuje pa, da bo omenjeni inšpekcijski nadzor prinesel tudi nekatera spoznanja in usmeritve, ki jih bodo lokalne skupnosti in zdravstveni domovi na njihovih območjih lahko v večji meri upoštevali. Poleg tega se je v akcijo cepljenja aktivno vključil minister za zdravje Janez Poklukar s svojo ekipo in so pripravljeni odpreti dodatna cepilna mesta.

Je pa ob tem Kacin ugotavljal, da se problemi ne pojavljajo v manjših lokalnih skupnostih, ampak praviloma v večjih in največjih. Menil je, da je, kar zadeva organizacijo zdravstva, avtonomija zelo velika. "Nekateri so prepričani, da so dovolj veliki, da obvladajo vse, nekateri so tako majhni, da se hitro učijo, da se prilagajajo in ti so seveda hitrejši in veliko bolj uspešni," je še izpostavil.

Navedb visokega predstavnika Evropske agencije za zdravila (EMA), ki je v danes objavljenem intervjuju potrdil povezavo med cepivom AstraZenece in krvnimi strdki, ni želel komentirati. Kot je dejal, EMA postopka še ni končala in je prav, da se počaka do konca preiskave. Odločitev pričakuje konca tega tedna.