Kacin: Novoobolelih je več kot 400, pazimo nase, na svoje bližnje, na vse

V petek so pristojni opravili največje število testov do zdaj (4362) in potrdili 380 okužb. Uradnih podatkov za soboto, 10. oktobra, še ni, je pa vladni govorec Jelko Kacinna Twitterju zapisal, da je novoobolelih več kot 400. Števila opravljenih testov ni zapisal, zato ni jasno, kakšen je bil delež pozitivnih testov. Po podatkih Covid-19 Sledilnikaje na današnji dan v bolnišnicah 149 bolnikov s covidom-19, 21 na intenzivni enoti.

14-dnevna incidenca je s podatki iz petka dosegla 147, eden izmed kriterijev za 2. paket rdeče faze pa je 170.