Kacin: Z množičnim cepljenjem bi gotovo lahko začeli prvega aprila

Od 60- do 70-odstotkov prebivalstva je treba precepiti, je opomnil Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja. Spomnil je, da je bil že od samega začetka cilj doseči ta delež precepljenosti do konca junija."Kot dobro veste, je pri dobavah posameznih cepiv prišlo do zamud. Če ne bo nekih novih prijemov, drugačnih pristopov, se to lahko zavleče v poletje in vsekakor lahko tudi do jeseni," je pojasnil ter dodal, da je to seveda najbolj črn scenarij.

Kot je pojasnil, se trenutno trudijo narediti vse, da bi v prvi polovici leta cepili čim več ljudi. "Osredotočamo se tako na organizacijo kot tudi na nove dobavitelje cepiv," je dejal. Na očitek, da se ne znajdemo, kot na primer Madžari in Hrvati, ki se z Rusi dogovarjajo o dobavi cepiva Sputnik V, je odgovoril, da gre tudi na Hrvaškem za zdaj še zgolj za dogovarjanje. Za Madžarsko pa je dejal, da ni podatkov o tem, koliko cepiva bodo v resnici lahko dobavili.

"V tem trenutku je najzanimivejši nov proizvajalec, in sicer Janssen oziroma Johnson in Johnson z ameriške strani. To je novo cepivo, pri katerem naj bi zadoščal le en sam odmerek," je dejal Kacin in pojasnil, da bi lahko z zadostno začetno dobavo ravno zato, ker zadošča le en odmerek, prihranili precej časa.

Kot drugega proizvajalca je izpostavil CureVac, o katerem se bodo pogovarjali v naslednjih dneh. "Imamo celo vrsto konferenc, ki jih organizira Evropska komisija z vsakim od teh proizvajalcev, tudi z AstraZeneco, ki z dobavo zamuja," je dejal in dodal, da je bilo kljub temu v četrtek dobavljenih 16.800 odmerkov, kot je bilo tudi obljubljeno. "Tudi AstraZeneca lahko v prihodnje precej prispeva, ker je do drugega odmerka 12 tednov premora. To pomeni, da lahko vse, kar dobimo v treh mesecih, uporabimo za prvo cepljenje, in po treh tednih imajo ljudje že dovolj protiteles," je še povedal o cepivu AstraZenece.

Dejal je, da naj bi bilo cepljenje vseh starostnikov, starejših od 80 let, končano prihodnji teden. "Računamo, da bomo z dozami, ki bodo distribuirane v torek, do konca tedna lahko cepili vse, ki so starejši od 80 let," je povedal. "Potem je na vrsti druga kategorija, starejši od 70 let,"je dodal.