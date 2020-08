Kacin razočaran nad Hrvati: Hitro se bodo znašli na rdečem seznamu

Strokovnjaki porast novih primerov okužbe s koronavirusom v Sloveniji pripisujejo predvsem preveč sproščenim druženjem, dopustovanjem in neupoštevanjem priporočil stroke. Kateri ukrepi so že na vladni mizi in o katerih za zdaj le razmišljajo? Iz tujine medtem prihajajo vse glasnejša namigovanja, da Hrvaška v želji po reševanju turistične sezone prireja številke o okužbah s koronavirusom. Kaj na to pravi vladni govorec Jelko Kacin.

Še vedno smo sredi sezone dopustov, nekateri svoj oddih še čakajo, število okužb pa se je znova povzpelo nad 30, najvišje po mesecu dni. "Vsekakor je to po večini odraz vnešenih okužb, se pravi da gre tukaj predvsem za vračanje iz okoliških držav, dopustovanj, kjer očitno pozabimo na ukrepe, ki bi jih morali upoštevati tudi, ko nismo v Sloveniji," je za oddajo24UR ZVEČER povedala Mateja Logar z Infekcijske klinike. Največ vnešenih okužb imamo s sosednje Hrvaške, kjer so potrdili 130 novih primerov."To so številke ki bi morale skrbeti vsakega posameznika in seveda tudi vodstvo na Hrvaškem," pravi Logarjeva. Ko se ne le domači, temveč predvsem svetovni števci vztrajno vrtijo ob prištevanju okužb in smrtnih primerov, pa je skepsa tista, ki mnoge odvrača od tega, da bi se držali priporočil stroke."Glede na to, da so nekateri prepričani, da je virus izmišljotina, me zelo skrbi, da bomo imeli v naslednjih tednih ponovno veliko porast okuženih," opozarja Logarjeva. Ne pozabimo, še dodaja, da je v današnji številki kar 20 novih okuženih starih od 15 do 34 let, to so torej tisti, ki jih virus praviloma ne prizadene v tako hudi obliki, so pa prav oni tisti, ki ga lahko prenesejo na starejše. Posledice pa so lahko ne glede na simptome hude za vse starostne skupine.

Kacin: Hrvaška namerava ukrepati, a šele konec avgusta "Treba je poudariti, da se velik odstotek Slovenk in Slovencev obnaša izjemno odgovorno tudi na dopustu," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal vladni govorec Jelko Kacin. Kljub temu pa ga podatki, ki v zadnjih dneh prihajajo s Hrvaške, skrbijo. "To, kar mene žalosti, je, da bo Hrvaška spreminjala zakon o nalezljivih boleznih, a šele po 20. avgustu,"je dejal Kacin. Preden bo to objavljeno v uradnem listu, torej, da se bodo ukrepi dejansko lahko začeli izvajati, bo sezone dopustov že konec. "To je zgodba, ki močno zamuja," je odločitve hrvaške vlade komentiral Kacin. "Normalno je, da se šola začne s 1. , ne s 15. septembrom," pa je namigovanja o tem, da bi prva dva tedna lahko imeli neke vrste preventivno karanteno za šolarje, ovrgel Kacin. "Starši, bodite odgovorni do svojih otrok in ne odhajajte v države z rdečega seznama," je ob tem pozval. Današnji porast okužb je označil kot "drastično poslabšanje"epidemiološke slike v Sloveniji. Upa, da se bo ta skok hitro umiril. Sicer pa bo vlada na podlagi teh podatkov primorana sprejemati ukrepe. Ali Hrvaška prireja številke o okužbah s koronavirusom? Medtem si pri sosedih si zadovoljno manejo roke in pravijo – izognili smo se klavrni turistični sezoni. Vsaj desetkrat bolje nam gre kot Špancem, tudi bolje kot Grkom, nadaljujejo sosedje, ki pravijo še, da je bila Hrvaška v pogovorih za turistične prihode že pred sezono veliko bolj uspešna kot nekatere druge turistične države. Na Hrvaškem tako te dni dopustuje okoli 830.000 turistov, med njimi je vsaj 660.000 tujcev – večinoma in Nemčije, Avstrije, Slovenije in Češke. A v državah, katerih državljani skrbijo za precej cvetočo hrvaško turistično statistiko, zvonijo alarmi. Soočajo se z vse večjim številom novih okužb z novim koronavirusom in krepi se prepričanje, da so primeri povezani tudi s počitnicami pri sosedih. Ali Hrvaška olepšuje "koronaštevilke" se danes sprašujejo avstrijski in nemški mediji. Od kod takšna ugibanje? Sprašujejo se – kako je mogoče, da je epidemiološka slika Hrvaške, vsaj ko gre za uradne številke, tako stabilna, ko pa smo v drugih državah skupaj z odpiranjem gledali drugačne trende. Ocenjujejo tudi, da je število hrvaških testov relativno nizko. Pri sosedih so doslej opravili nekaj več kot 132.000 testov, pri nas 138.000. Prav tako sumijo, da država problem pravzaprav izvaža, saj se okuženi k zdravniku odpravijo šele, ko se vrnejo z dopusta, torej doma. Vse skupaj naj bi bila voda na hrvaški mlin, medtem ko naj bi situacija občutno prispevala k slabšanju epidemiološke slike v državah, kamor se turisti vračajo. Veliko skrbi vzbujajo predvsem žarišča, povezana z zabavami. Hrvaški epidemiologi vse bolj odkrito opozarjajo, naj se dopustniki ob vrnitvi domov izogibajo stikom s starejšimi in kroničnimi bolniki, za nočne klube so pripravili nova priporočila. Vse to naj bi države odvrnilo od namere, da Hrvaško umaknejo s seznama varnih držav.