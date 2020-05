Kacin o odpiranju meja: Nimamo težav s sosedi

V zvezi z našo severno sosedo je ocenil, da je bilo "sporočil z naše strani dovolj". Spomnil je, da se prehajanje nemško-avstrijske meje za turiste predvideva šele s 15. junijem, ocenil pa je tudi, da je odpiranje meja Avstrije z drugimi državami – Češko, Slovaško in Madžarsko – bolj črka na papirju kot dejansko stanje. Danes bo sicer direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek po telefonu govoril z avstrijskimi kolegi, predviden pa je tudi telefonski pogovor ministrov za notranje zadeve Slovenije in Avstrije, Aleša Hojsa in Karla Nehammerja.

Slovenija trenutno s Hrvaško dogovarja tehnični dogovor med policijama. Nazadnje je Ljubljana hrvaškim kolegom poslala osnutek in sedaj pričakuje odgovor Zagreba. Kacin je ob tem dodal, da so s Hrvaško "stvari v veliki meri že sproščene", problem pa je želja Hrvatov, da ob prehodu meje tujci navedejo lokacijo, na kateri se bodo zadrževali, ter telefonsko številko, da bi jih lahko obveščali v primeru novega izbruha covida-19. "Za standarde v Sloveniji je to nesprejemljivo, Slovenci so prepričani, da jim ni treba dajati takih informacij osebnega značaja. A to so novi covid standardi, na katere se bo treba privaditi," je opozoril govorec. Z Madžarsko lahko premik po Kacinovih besedah pričakujemo "zdaj zdaj", NIJZ je v stikih z madžarsko stranjo.