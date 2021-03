Kacin oster: 'Ni mogoče prehitevati – ne po levi ne po desni'

Cepilni center Maribor je danes ostal brez dobave novih odmerkov cepiva AstraZenece. Na NIJZ-ju od Zdravstvenega doma Maribor pričakujejo pojasnilo naročila. In pojasnjujejo, da bo Zdravstveni dom Maribor v tem tednu prejel cepivo za prednostne skupine, za katere je NIJZ zbiral naročila. Ta teden je zbiral naročila za cepljenje zdravstvenih delavcev, zaposlenih v DSO-jih, posebej ranljivih kroničnih bolnikov, zaposlenih v šolstvu. "Mi smo vse, ki so se prijavili, pocepili. In ker smo vse, ki se nahajajo na listi, pocepili, smo seveda nadaljevali," pojasnjuje direktor Zdravstvenega doma Maribor, Jernej Završnik.

Podobno razlagajo v Kočevju. "Malo zavirajo naš tempo cepljenja in navodila, ki so izdana, ker smo mi v prejšnjih tednih uspeli že cepiti," razlaga Polona Vidic, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje. V Mariboru so zaradi vseh dvomov cepljenje s cepivom AstraZenece za dva dni prekinili. Završnik pravi, da zato, da ne bi bili kregani. In zdaj čakajo nadaljnje usmeritve. V Kočevju po današnji informaciji, da cepivo vendarle dobijo, cepljenje nadaljujejo. Vidičeva dodaja: "Smo ljudi že preklicali, zdaj pa jih bomo znova poklicali."

Od NIJZ-ja so dobili zeleno luč, da lahko cepivo, ki ostane, porabijo tudi za cepljenje naprej po nacionalni strategiji. Koordinator za logistiko cepljenja Jelko Kacinmed tem še vedno vztraja: "Ni mogoče prehitevati; ne po levi ne po desni." Zato pričakuje učinkovit nadzor in kaže na inšpektorat: "Jaz ne bom dvomil o učinkovitosti inšpekcijskega nadzora, vprašal se bom o vodenju inšpekcije."Zdravstveni inšpektorji so sicer cepljenje v Kočevju že preverjali, a nepravilnosti niso ugotovili.