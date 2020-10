Kacin potrdil: jesenske počitnice za osnovnošolce bodo podaljšali

Kot smo že neuradno poročali, je vlada odločila, da se jesenske počitnice podaljšajo. Za RTV Slovenija je to informacijo danes zjutraj potrdil vladni govorec Jelko Kacin: "Prihodnji teden bodo vrtci delovali omejeno, osnovne šole bodo imele počitnice, aktivnosti v srednjih šolah in visokošolskih zavodih pa bodo potekale na daljavo." Odločitev bo na vladni novinarski konferenci predstavila ministrica za izobraževanje Simona Kustec .

Počitnice naj bi podaljšali do 8. novembra

Počitnice naj bi podaljšali za teden dni, torej do 8. novembra. Do takrat bi namreč počakali, da se razmere nekoliko umirijo, če bi šlo, pa bi pouk potem nadaljevali v šolah. Manjkajoče dni bi nadomestili. "Pred nami je še troje počitnic–božično-novoletne, zimske in prvomajske. Možno je tudi za kakšen teden podaljšati šolsko leto v mesecu juniju," pravi predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan.