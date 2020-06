Kacin: Udeleženci teh velikih rajanj so turisti in to bi bilo res nevarno žarišče

V Zdravstvenem domu (ZD) Adolfa Drolca Maribor so potrdili tri nove okužbe z novim koronavirusom - gre za zdravnike enote Nujne medicinske pomoči, ki deluje v sklopu urgentnega centra. Ti so zdaj v samoizolaciji, prav tako še osem zaposlenih, ki so bili z njimi v neposrednem stiku.

"Pogosto se to tako zgodi, ampak treba je počakati, da bo anketiranje končano in da bo ugotovili, kje je pravzaprav vir okužbe. Vse so pravzaprav še domneve in dokler niso deli tega mozaika zloženi, pa slika ne more biti realna. Vsekakor upamo, da bo okužb v tem prvem valu čim manj, potem pa je pač treba izslediti vse, ki so bili v stiku z njimi," je za 24UR ZVEČER dejal Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19.

Je medtem klic slovenskega premiera Janeza Janšehrvaškega kolega Andreja Plenkoviča že zalegel? Z otoka Pag namreč že sporočajo, da zabav v Zrćah ne bo. Na Hrvaškem namreč število okužb v zadnjem času narašča, zato naj bi Slovenija Hrvaško uvrstila na rumen ali kasneje celo na rdeč seznam. Slednji pomeni 14-dnevno karanteno ob vračanju s Hrvaške. Večina okuženih je v dveh žariščih, samostan Đakovo in Zagreb, oziroma številni delujoči nočni klubi. Vodja vladne strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je razmere ocenila za kritične in celo dejala, da bi bilo treba razmisliti, da se hrvaško mejo zapre za slovenske turiste, če ne bo ukrepov.

"Če je ta novica resnična (o preklicu zabav v Zrćah - op.p.), jo je vsekakor treba pozdraviti. Ta novica je pomembna predvsem za Hrvaško, ki resnično ne potrebuje še enega velikega žarišča. Predvsem pa so pomembni udeleženci teh velikih 'rajanj' - vsi po vrsti so turisti, njim se bivanje na Hrvaškem končna, potem pa potujejo na vse konce domov, veliko tudi v Slovenijo, in to bi bilo res zelo nevarno žarišče. Če so to odločitev sprejeli, potem bi rekel nikoli ni prepozno, dobro je, da je bila sprejeta vsaj zdaj," meni Kacin.

Govorila pa sta premierja tudi o spremenjenih razmerah na meji. Kakšen je dogovor? Kacin pravi, da še ni govoril s predsednikom vlade, saj so se danes ukvarjali z drugimi stvarmi. "Vesel sem, da je uspela dopisna seja, ki je na našem terenu - se pravi v Sloveniji - zamejila največje možno število ljudi, ki se zbirajo, s čimer je verjetnost, da bi se kje pojavilo še kakšno novo žarišče, bistveno manjša. Ukrep začne veljati od polnoči dalje."

Danes je bilo sicer veliko govora - tudi na dopoldanski novinarski konferenci vlade - da bi se kmalu lahko zgodile pomembne spremembe, predvsem kar se tiče Hrvaške. Ali se torej v naslednjih urah, dnevu ali dveh lahko na meji kaj spremeni? Je odločitev glede umika Hrvaške s tako imenovanega zelena seznama že sprejeta? Vladni govorec odgovarja, da ne. "Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil zadnjo oceno - preračunal je vse dosedanje trende in številke. Dejstvo je, da je sosednja Republika Hrvaška presegla to mejo 10 okužb na 100.000 ljudi, kumulativno v zadnjih 14 dneh, in iz teh razlogov bo morala zapustiti seznam varnih drža, kjer je doslej bila," razlaga. Odločitev o tem bo po njegovem sprejeta jutri in o tem bodo javnost seznanili na novinarski konferenci po sprejetju.

Če bo Hrvaška torej umaknjena s seznama varnih držav, zelenega, na tako imenovanega rumenega - kaj to sploh pomeni? Veliko je vprašanj, kaj bo s karanteno ob vračanju z dopusta na Hrvaškem? Kakšen bo režim na meji - za Slovence, ki bi se vračali iz Hrvaške, oziroma za Hrvate, ki bi vstopali v Slovenijo? "Za režim na meji to ne pomeni velike razlike, je pa samo po sebi to zgovorno opozorilo, da vsi, ki so na Hrvaškem, ali tja nameravajo, morajo biti veliko bolj pozorni, kot so bili morda doslej. Število okužb tam še vedno narašča, res je, da narašča predvsem v Zagrebu in v Slavoniji v Đakovu, ampak ko se enkrat začne na novem žarišču, se hitro širi, še posebej, če gre za turistične lokacije. Kar zadeva Slovenke in Slovence, ki se vračajo iz Hrvaške, to v tem trenutku ne pomeni nobenih velikih sprememb. Prej bo to pomenilo veliko vprašanj pri njihovih sorodnikih - kako se počutijo, kaj je novega ... Namreč vse države schengenskega in EU območja omogočajo svojim državljanom, da se vračajo iz zelenih in rumenih 'spiskov' držav brez kakršnekoli karantene. Šele ko je država razglašena za 'nevarno', ko je uvrščena na rdeči seznam, šele takrat se začne karantena ob povratku v domovino. Kaj to v praksi pomeni v tem trenutku za hrvaške turiste v Sloveniji, pa je seveda drugo vprašanje. O tem bomo hrvaško javnost seznanili jutri, ko bo ta odločitev sprejeta."