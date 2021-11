Kacin: Vlada o epidemioloških ukrepih v petek na posebni seji na Brdu pri Kranju

"Vlada pričakuje, da se bo tem razmeram najprej prilagodilo zdravstvo na osnovnem nivoju, kar pomeni, da bodo cepili dopoldan, popoldan, ob sobotah in nedeljah," je slabo epidemiološko situacijo v državi komentiral koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin . Podatki so namreč pokazali, da je Slovenija podrla nov rekord pri dnevnem številu zabeleženih okužb na novi koronavirus. Pristojni so namreč potrdili 4511 okužb.

V cepilnih centrih po Sloveniji so v sredo namreč beležili povečan obisk, marsikje so se vile dolge vrste. Po podatkih cepilnih centrov je povečano predvsem zanimanje za cepljenje s poživitvenim odmerkom, ki ga lahko cepljeni z vektorskimi cepivi po novem prejmejo po preteku vsaj dveh mesecev od zadnjega odmerka.

Po mnenju Kacina je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.

Glede na visoke številke okuženih s koronavirusom moramo po Kacinovih besedah računati, da vseh pacientov v bolnišnice ne bomo mogli sprejeti v Sloveniji. Napovedal je, da se moramo pripraviti, da bo še kdo drug poskrbel za slovenske bolnike s covidom-19. Ob prezasedenosti covidnih oddelkov naj bi bila na mizi namreč tudi možnost pošiljanja covidnih bolnikov v tujino, kar je za TV Slovenijo potrdil tudi koordinator za covidne bolniške postelje na Ministrstvu za zdravje Robert Carotta.

Prav tako vlada po besedah Kacina od ustavnega sodišča pričakuje, da bo to dokončno odločilo glede odloka preboleli, cepljeni (PC) in se do njega vsebinsko opredelilo zato, da bo vlada vedela, koliko manevrskega prostora ima, da zaščiti prebivalstvo.

V trenutnih razmerah gre za diktat manjšine necepljenih in neodgovornih nad večino, ki se je pravočasno cepila in spoštuje ukrepe, je prepričan Kacin. Po njegovih besedah smo zato prišli tako daleč, ko brez skeniranja QR kode pred vstopom v objekte enostavno več ne bo mogoče opravljati dejavnosti.

Na vprašanje, če je vlada zopet razglasila epidemijo covida-19, je Kacin ponovil, da so v tem trenutku problem necepljeni, ki so po njegovem mnenju odgovorni za vse več okuženih in obolelih s covidom-19.