Kacin za merjenje temperature napovedal potrebna krajša usposabljanja

Ponazoril je tudi primer v praksi: denimo, da se družina odpravi v živalski vrt. Če gre za člane iste družine, ki so ves čas skupaj - če so sami, skupaj, ne potrebujejo maske. "Ob ograji, kjer je ljudi več, pa morajo imeti masko," je pojasnil.

Na vprašanje, kaj točno to pomeni oziroma za katere javne površine to velja (parkirišča, parke, mestna središča ...), pa je vladni govorec dejal, da bo sam po Čopovi šel z masko.

Kot je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede novega koronavirusa dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin , to pomeni tudi, da so maske obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, ne glede na možnost vzdrževanja razdalje. "Na prostem pa, če ni možno vzdrževati vsaj dveh metrov razdalje," razlaga Kacin.

Spremembe so pristojni sicer že večraj napovedali tudi glede bolniške odsotnosti - delavec bi naj bil doma oziroma bolniško odstoten do tri dni, brez obiska zdravnika. Ukrep sicer še ne velja. "Ministrstvo za zdravje je dobilo nalogo, da v čim krajšem času pripravi zakonsko podlago," je dejal Kacin.

Veliko vprašanj in dilem pa je v javnosti povzročila tudi napoved obveznega merjenja telesne temperature na delovnem mestu. "Izvaja naj ga nadzorni organ, varnostnik, vratar," je navedel vladni govorec in napovedal, da bo za to treba opraviti nek krajši tečaj, usposabljanje. Po njegovih besedah se bo lahko temperaturo merilo tudi s posebno termokamero, ki pa jo naj uporabljajo tisti, ki so za to usposobljeni. Na ta način bi se nato izločalo delavce in se jih napotilo na povratek domov.

Če gre za zdaj le za priporočilo ali že obvezen ukrep, pa Kacin pravi: "Mnoga podjetja že to počno. /.../ Jaz bi kot delodajalec že poskrbel za te naprave."

Popoldne je na sporedu sicer korespondenčna seja, na mizi je še vrsta drugih ukrepov. Kacin ob tem pravi, da ne more zanikati da bi sledil še tretji odlok. Prvi, ki bi lahko sledil je omejitev zbiranja. Število ljudi, ki se lahko zbirajo na javnih površinah, bi se iz deset lahko znižalo na šest, kdaj, pa je - tako Kacin - odvisno od zaostrovanja epidemioloških razmer.

Informacijska pooblaščenka: O ukrepih za preprečevanje širjenja covid-19 mora presojati medicinska stroka

Številna vprašanja posameznikov in delodajalcev, ki so znašli v negotovosti zaradi ukrepa obveznega merjenja temperature zaposlenih in obiskovalcev, ki ga je napovedala vlada, pa prejema tudi Informacijska pooblaščenka (IP). Ta - kot pravi - nujnosti in smiselnosti tega predloga in napovedanega ukrepa ne more komentirati z vidika presoje medicinske stroke o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

"Če bi zdravstveni strokovnjaki bodisi na nacionalni ravni za določene situacije bodisi na strokovnjaki medicine dela na ravni posameznih organizacij tak ukrep opredelili kot potreben, učinkovit in nujen, potem ga je treba izvajati na način, ki najmanj posega v telo in zasebnost posameznika (torej brez prekomerne obdelave osebnih podatkov)," so v sporočilu za javnost zapisali v uradu IP. Kot dodajajo, pooblaščenka ob skopih informacijah o ukrepu, razume in deli stisko vseh, ki se jih ukrep dotika, saj ni jasno, kako ga zakonito izvajati.

Doslej NIJZ takšnega ukrepa po vedenju IP avtomatično in za vse delodajalce ali druge organizacije ni svetoval. "Ob presoji, kateri ukrepi se zahtevajo in/ali priporočajo pa je vedno treba upoštevati tudi načelo sorazmernosti, če na primer za dosego cilja preprečevanja širjenja virusa zadošča podpis izjave o tem, da posameznik nima določenih simptomov, potem neposredno zbiranje konkretnih drugih podatkov o zdravstvenem stanju za ta isti namen ni opravičljivo."