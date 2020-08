Brez karantene ob prihodu v državo odslej ožji družinski člani slovenskega državljana

Kot je na družbenem omrežju Twitter sporočil vladni govorec Jelko Kacin, podatki zadnjih dni kažejo, da smo na dobri poti, kar se tiče omejevanja širjenja virusa. Spomnil je, da so včeraj pristojni opravili 1299 testov na koronavirus, okužbo pa potrdili pri 33 posameznikih, kar so tri okužbe manj kot dan prej.

Po besedah Kacina so vnesene okužbe iz tujine zgolj štiri, pozitivni podatki pa so uspeh vseh nas, ki se vestno držimo preventivnih ukrepov, je zapisal vladni govorec. Zahvalil se je tudi vsem učencem, dijakom, njihovim staršem, ravnateljem in učiteljem in vsem ostalim, da so ravnali odgovorno in se pravočasno vrnili domov. Hrvaško, priljubljeno turistično destinacijo med Slovenci, je namreč vlada pred kratkim uvrstila na t.i. rdeči seznam, s tem pa je ob prihodu v državo obvezna 14-dnevna karantena.