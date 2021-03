'AstraZeneca se bo morala zamisliti, tako se v poslovnem svetu ne obnaša'

Kacin je nadaljeval, da so začeli s kampanjo cepljenja med šolniki. "Še vedno se pojavljajo dvomi," je o razlogih za to dejal Kacin.

Kot je povedal, je namen njegovega obiska tudi ugotoviti, kako poteka organizacija cepljenja na lokalni ravni. "Pri dnevnem številu okuženih Kamnik že kar nekaj časa odstopa, in sicer navzgor. Je pa ta zdravstveni dom izjemno dobro organiziran, tako da lahko v relativno kratkem času kvalitetno cepi čim več ljudi," je dejal Kacin.

O učinkih cepljenja med učitelji je Kacin komentiral, da se je "včeraj zgodilo, da so v Velenju na veliko tarnali zaradi bolečin v ramenih", ampak da verjame, da bo do ponedeljka že vse v redu in da bo v ponedeljek pouk tam stekel normalno. "Reakcija po cepljenju je znak, da se vaš organizem upira in da se cepljenje prijemlje. To je uspeh cepljenja. To je dokaz, da se organizem bori in da bo čez dan ali dva pripravljen na veliko hujše preizkuse," je dejal Kacin. Če se kdo ne bo cepil, naj čim prej pove, saj na tisoče ljudi čaka na svoj odmerek, je še dodal.

Po Kacinovi oceni bo v prihodnjem tednu s prvim odmerkom cepiva cepljenih okoli deset odstotkov prebivalcev in če bodo cepljenje nadaljevali s takim tempom, bo do konca junija cepljena polovica prebivalcev.

Ob tem pristojne institucije pripravljajo program, s katerim bodo uskladili prijave na cepljenje, npr. med izraženim interesom za cepljenje prek eUprave in prijavo pri osebnem zdravniku.

Kot je pojasnil Kacin, je ministrstvo za javno upravo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odstopilo podatke o prijavah prek eUprave, NIJZ pa sedaj v dogovoru z ministrstvom za zdravje pripravlja program za usklajevanje prijav."Rok, da to operativno začne delovati, je prva polovica aprila, ko naj bi imeli dovolj cepiv," je dejal.

Tekom današnjega dne je na to temo pričakovati tudi skupno sporočilo obeh ministrstev, NIJZ in zdravstvenega inšpektorata, po katerem bo po Kacinovih besedah bistveno manj nesporazumov glede prijavljanja na cepljenje.

"Do konca prihodnjega tedna bomo cepili vse šolnike," je napovedal Kacin. Gre seveda za prvi odmerek, glede na to, da so zaposleni v šolstvu cepljeni s cepivom AstraZenece, je še dodal.