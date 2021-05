Kacin napovedal dodatne odmerke cepiva iz ene od sosednjih držav

"Cepiva zamujajo predvsem zaradi pretrganih oskrbovalnih verig, posebej ko gre za učinkovine. Kriza, ki se zelo hitro širi po Indiji, je povzročila, da je dobav učinkovin vse manj in zaradi tega se kar nekaj proizvajalcev sooča s težavami," je dejal Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 in dodal, da to zadeva tri naše dobavitelje cepiv.

"Le cepivo Moderna že ves čas konstantno dobavlja potrebne količine cepiv. Pri AstraZeneci, Pfizerju in Janssenu pa prihaja do motenj, količine so zmanjšanje in tudi napovedi so le za 14 dni vnaprej, pa še takrat se lahko zgodi, da pride manjša količina cepiv," je še pojasnil in dodal, da ne gre za težave s slovensko organizacijo in izvedbo."Cepiva preprosto ne pridejo ob datumih in količinah, ki so bile v naprej napovedane. Prihaja do motenj, in to že mesec dni, vse odkar se je pojavila kriza v Indiji," je dejal.

Kljub temu bomo v Sloveniji še v tem tednu prejeli vsa cepiva, tudi cepivo Janssen, je pomiril Kacin."Dobave se nekako popravljajo, a še vedno smo precej daleč od tistega, kar bi morali dobaviti v tem tednu," je dejal. V cepilnih centrih in na NIJZ so se v tem tednu znašli v zelo težki situaciji, saj je bila na voljo le ena tretjina cepiv za prvi odmerek, je pojasnil."Ampak že drugi teden se bodo dobave povečale, vsaj za prvi odmerek trikrat v primerjavi s količinami, ki so bile na voljo ta teden," je dejal.