Vladno razdeljevanje denarja medijem 'neekonomično in neprimerno'

Do danes je bilo z dvema odmerkoma cepiva cepljenih 581.004 prebivalcev, kar je 27,7 odstotkov populacije. Do zadovoljivega števila oziroma odstotka precepljenih je torej še daleč. Profesor Roman Jerala s Kemijskega inštituta je prav včeraj opozoril, da bi bila 60-odstotna precepljenost populacije dovolj čez poletje, zagotovo pa ne čez jesen in zimo v prisotnosti bolj kužnih različic.

Kadič je 18. februarja z Ukomom sklenil pogodbo za komunikacijske storitve za promocijo cepljenja, težko 11.500 evrov. Pogodba oziroma v njej navedeno delo obsega tri glavne točke: priprava in izvedba celovite kampanje promocije cepljenja proti covid-19, komunikacijsko svetovanje, organizacijsko vodenje in usklajevanje projekta ter priprava medijskega načrta in zakup oglaševalskega časa in prostora.

In čeprav so po državi odprti številni cepilni centri, kjer se je mogoče cepiti brez naročanja, pa v skladiščih po podatkih NIJZ ostaja več kot pol milijona neporabljenih doz cepiv. Kje se je torej zataknilo? Medtem ko je Kadič prepričan, da ga pri komunikaciji še niso polomili in nizek interes na cepilnih centrih pripisuje dejstvu, da se ljudem cepljenje ob umirjanju epidemije še ne zdi nujno, pa kritiki opozarjajo, da se je projekt promocije cepljenja spremenil v klientelistični posel, kar nas bo na koncu drago stalo.

Nekaj več kot 16.000 evrov je vlada maja namenila tudi petim televizijskim postajam za predvajanje promocijskih vsebin. Skoraj 8.000 evrov je prejela nacionalna RTV Slovenija, sledita pa Planet TV in Nova24 TV (vsaka je prejela 5.000 evrov). Pro TV je prejela 3.000 evrov, najmanj 2.200, pa sta skupaj prejela POP TV in Kanal A. Spomnimo, da je lani Planet TV kupila madžarska medijska družba TV2 media, ki naj bi imela v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24 TV. Lastnica slednje je družbi Novatv24.si, ki je, kot je znano, nastala z denarjem članov in simpatizerjev stranke SDS.

20. maja se je vlada odločila, da cepljenje promovira tudi z letakom, ki naj bi odgovoril na štiri ključna vprašanja o cepljenju. " Zaradi ekonomskih razlogov (1/4 cene lastne produkcije in distribucije letakov) smo se odločili za sodelovanje s promocijsko izdajo novega tednika Domovina ," je med drugim zapisano v vmesnem poročilu. Tednik Domovina sicer izdaja Zavod Iskreni, med ustanovitelji katerega je minister Janez Cigler Kralj , ki je zaradi razpisa – na katerem je največ sredstev prejel prav Zavod Iskreni – prestal tudi interpelacijo. Za omenjeno promocijo so namenili 12.675 evrov, brezplačno izdajo tednika pa naj bi 21. maja prejelo predvidoma vsako gospodinjstvo v Sloveniji.

Iz vmesnega poročila o izvedeni medijski podpori je razvidno, da je vlada aprila in maja za medijsko oglaševanje porabila 41.922,50 evrov. Za radijske objave je največ, 2.508 evrov, namenila Radiu Prvi in Valu 202, le nekaj manj, 2.371,50 evra pa je dobil Radio Ognjišče. Slednji je za omenjeno vsoto objavil 150 vsebin, Radio Prvi in Val 202 pa sta objavila 72 plačanih in 20 brezplačnih vsebin. Med vladnimi naročniki so tudi Radio Koper, Radio Maribor in Murski Val.

In tukaj se pojavlja vprašanje, na podlagi katerega kriterija je vlada izbrala omenjene medije in predvsem, zakaj je nekaterim medijem, ki imajo nizek doseg bralcev, poslušalcev oziroma gledalcev, namenila večji finančni znesek kot tistim, ki jih spremlja več ljudi.

Milosavljevič: Takšno razdeljevanje denarja je neekonomično in neprimerno

Strokovnjak za medije Marko Milosavljević s Fakultete za družbene vede ob tem opozarja: V oči bode dejstvo, da ti podatki ne dajo nobene relevantne in realne slike, saj nam ne povejo ničesar o smiselnosti in upravičenosti tovrstne oglaševalske akcije. V poročilu namreč ni zajetih dveh ključnih podatkov – koliko ljudi so s temi oglasi sploh dosegli in kakšen je bil strošek na 1000 doseženih naslovnikov glede na posamezen medij, kar je klasična marketinška kategorija. "Ta dva podatka bi morala biti navedena, če bi hoteli natančno ugotoviti, kako ekonomično, gospodarno in smiselno so bili ti zneski porabljeni," pojasnjuje.

"Vsak s področja trženja bo povedal, da je vsota pomembna samo iz vidika tega, koliko je nek medij dejansko zaslužil. Iz vidika končnega uporabnika pa so v resnici ključni samo podatki o dosegu – gre bodisi za doseg specifične ciljne publike, kjer bi morali biti zraven podatki, koliko ljudi iz posameznih ciljnih publik so s tem zaobjeli ali koliko ljudi na splošno so zaobjeli."

Podatki v obliki, kakršni so, so torej popolnoma irelevantni, še dodaja. "Podatki manjkajo verjetno zato, ker se z državnim denarjem pogosto ravna neekonomično in neodgovorno. Tile podatki kažejo na sum na to, da je tudi v tem primeru prišlo do neustreznega, neekonomičnega trošenja davkoplačevalskega denarja."

Glede na proporce na slovenskem medijskem trgu je pri denarju, ki so ga ti mediji dobili, vsaj pri televiziji zelo nenavadno, da je program, kot je Nova 24, ki ima običajno manj kot 0,1-odstotno gledanost, dobil dvakrat več denarja kor celotna družbna Pro Plus. Ali da je TV Slovenija dobila komaj nekaj več denarja kot Nova24, če upoštevamo, da ima TV Slovenija tri televizijske nacionalne programe in koprski program, mariborski studio … našteva Milosavljevič.

"V tej luči je ta razdelitev denarja predvsem iz vidika vsot za Novo24 in Planet TV takšna, da jasno kaže na sum favoriziranja medijev, ki so blizu aktualni vladi in da je šlo za še en primer porabe davkoplačevalskega denarja - za relativno majhen, a še vedno simbolično pomembno okoriščanje medijev, ki so lastniško in strateško povezani s stranko SDS," še pravi in dodaja, da je takšno razdeljevanje denarja vsaj neekonomično, če ne neprimerno.