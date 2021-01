Kaj bo s šolskimi vozovnicami, ki jih dijaki ne koristijo?

Na nas se je obrnila bralka, ki je avgusta lani za sina, dijaka, kupila celoletno subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2020/2021, da se lahko pripelje v šolo in nazaj domov. Kot je znano, so se šolska vrata za dijake zaprla 15. oktobra lani, od takrat tako tudi dijaki vozovnic ne uporabljajo več, saj se šolajo od doma. Bralko upravičeno skrbi, kaj bo z vozovnicami, saj so te neizkoriščene že tri mesece, ko bodo pretekle, pa bodo morali kupiti nove.

Na infrastrukturnem ministrstvu so sicer 18. novembra izdali sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, med katere sodijo tudi letne vozovnice, in prav za slednje je v sklepu zapisano, da jih bodo podaljšali do 31. avgusta. A to dijakom ne pomaga prav veliko, saj so julija in avgusta počitnice in takrat ne obiskujejo šole, zato se starši sprašujejo, če ne bi bilo bolje, da bi veljavnost letnih šolskih vozovnic podaljšali v novo šolsko leto?