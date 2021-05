Kaj čas epidemije pomeni za pravice delavcev?

V zadnjem letu govorimo predvsem o zdravstvenem vidiku koronakrize in o težavah podjetij. Manj pa o tem, kako je kriza udarila delavce – veliko jih je izgubilo službo. Kako močno je kriza udarila delavski razred?

"Samo po sebi je nekako razumljeno in razumljivo, da so tisti, ki trpijo v tej krizi, delodajalci, pa da so delavci tisti, ki morajo poslušati navodila. Delavci so se srečevali z velikimi stiskami, z veliko negotovostjo – ne samo, kaj se bo zgodilo z njihovimi delovnimi mesti, tudi s svojim zdravjem v okolici. In te stiske verjamem, da bodo prihajale v prihodnje še bolj do izraza," pravi Jerkičeva. In ko je govora o zdravju in varnosti tudi pri delu - to je področje, ki je po njenih besedah v Sloveniji izjemno zanemarjeno. "Smo država, ki v zadnjih 30 letih ni uspela urediti niti poklicnih bolezni in je to neke vrste nacionalna sramota," je kritična.

Veliko delavcev je v času koronakrize izgubilo delo, veliko je je pristalo na Zavodu za zaposlovanje, manj zaposlitev je na voljo, več je prekarnosti, tudi izkoriščanja, dela na črno, manj je delavskih pravic. Kdo in kako bi moral presekati ta krog? Jerkičeva odgovarja, da je nova normalnost postala velika fleksibilnost. "V imenu premagovanja krize pravzaprav pozabljamo celo na določila, ki jih imamo v Zakonu o delovnih razmerjih – naj tukaj omenim predvsem problematiko delovnega časa, ki je postal zelo neopredeljen. Pa odrejanje dela na domu, ki je v času nujnih razmer sicer lahko enostransko, ampak je bilo na nek način odrejeno tudi zelo prostodušno, oziroma si ga je vsak lahko predstavljal po svoje." In tisti, ki bo po njenem mnenju moral narediti red, je zagotovo inšpekcija, država, tudi sindikati imajo pri tem vlogo. "Jaz vedno znova pozivam vse, ki opažajo, da se dogajajo kršitve na delovnem mestu, naj opozorijo tudi sindikate, ki lahko vendarle brez vpletanja posameznikov zelo pogosto dosežemo, da se vzpostavi neko spoštovanje zakona in reda. Če bomo nadaljevali v naslednjem letu, ko epidemije ne bo več, na isti način, kot delamo sedaj, potem smo spustili standarde zelo nizko."