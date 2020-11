Kaj dela pri obvladovanju epidemije prav Finska?

Ubogljivost je zapisana globoko v značaj finskega naroda, pripoveduje Andreja Valtanen, tamkajšnja slovenska častna konzulka, ki z možem, Fincem, že 28 let živi v Lahtiju.

"Tudi če je nekaj samo priporočljivo, se tega vseeno držijo. Recimo, maske so pri nas samo priporočljive, nikjer niso obvezne," pripoveduje.

Predvsem pa je Fincem za vsak nov ukrep jasno, zakaj ga vlada sprejema.

"Oblasti te ukrepe predstavljajo na tak način, da ljudje razumejo, zakaj se stvari zapirajo," pa razlaga Kristina Bogataj, ki kot zborovska dirigentka dela v Helsinkih.

Z njo se strinja tudi Valtanenova, ki pravi da tamkajšnja vlada "nič ne olepšuje, ampak pove stvar tako kot je: če se ne bomo držali, potem čez en mesec ne bomo imeli božiča".

14-dnevna incidenca je tam trenutno zavidljivih 83 okužb na 100.000 prebivalcev, pri nas 971. Je pa res, da se je številka od začetka meseca podvojila. Trenutno imajo Finci več kot 64-odstoten tedenski prirast novih primerov, pri nas malo več kot odstoten padec.

Zato je mlada, a izjemno cenjena premierka s svojo ekipo strokovnjakov nemudoma zaostrila ukrepe. Narod pa je, namesto da bi iskal načine, kako naj jih ne spoštuje, zadovoljen z načinom, na katerega obvladujejo situacijo.

"Mislim, da je naša vlada odlično opravila delo," pravi eden od vprašanih Fincev. Drugi pa: "Mislim, da preprosto radi sledimo pravilom."

Seveda Fincem pri obvladovanju epidemije močno pomaga tudi razdrobljenost. "Moramo vedeti, da je na Finskem dostikrat tako, da je do naslednjega kraja več deset ali pa več sto kilometrov," pojasnjuje slovenska častna konzulka na Finskem. Kar pa seveda pripomore pri vzdrževanju socialne distance. "Imamo nizko gostoto prebivalstva. Naše hiše so oddaljene druga od druge in po naravi se s prijatelji in družino ne srečujemo prepogosto," potrjuje tudi socialna psihologinja Nelli Hankonene.

Toda tudi v večjih mestih o nekaterih ukrepih preprosto ne razmišljajo. Ko v Helsinkih živeči Slovenki Bogatajevi omenimo policijsko uro, v smehu odvrne, da to nikakor ne pride v poštev.

Zaostritev ukrepov po finsko pomeni, da so do 20. decembra prepovedani organizirani hobiji in javni dogodki, zaprle so se kulturne ustanove, odprte pa ostajajo restavracije, vrtci in nižji razredi osnovnih šol. Si je pa denimo njihovo aplikacijo za sledenje okužbi na svoje pametne telefone naložila kar polovica Fincev.