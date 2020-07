Kaj je izolacija in kaj je karantena?

V času koronavirusa pogosto slišimo o (samo)izolaciji in karanteni, toda marsikdo ne ve, kakšna je razlika med njima. Glavna razlika je v tem, da gre pri karanteni za preventivni ukrep, pri domači izolaciji ali osamitvi pa za ukrep, namenjen osebam, ki so z virusom že okužene.

Domača izolacija ali osamitevje ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covidom-19 in pomeni, da ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Izolacija se odredi tudi za osebe z akutno okužbo dihal, ki nimajo potrjene okužbe s covidom-19. Kako dolgo naj traja?

Pri bolniku, ki ni imel vročine, je predvideni čas izolacije 14 dni po začetku simptomov, pri bolniku z vročino pa 14 dni po koncu vročine. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.

Kakšne so omejitve?

Glede na napotke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma, tudi za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev. Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače. Če je možno, naj se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko ostalih v njej ni. Za hišne ljubljenčke naj poskrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni mogoče, si mora oseba pred in po ukvarjanju z živaljo umiti roke.

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Oseba mora ostati doma, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila socialnega distanciranja. Priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem oz. začasnem naslovu so namenjena osebam, ki so bile v visoko tveganem tesnem stiku z bolnikom s covidom-19 in jim je bila odrejena karantena ali pa jim je bila ta odrejena ob vstopu v Slovenijo. Kako dolgo naj traja?

Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko tveganega tesnega stika z bolnikom s covidom-19 oz. 14 dni od prihoda osebe, ki ji je bila odrejena karantena, v Slovenijo. Odločbo za karanteno bo naslovnik prejel po pošti z ministrstva za zdravje.