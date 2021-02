Kaj je razlog za neujemanje podatkov o skupnem številu covidnih smrti?

Med podatki o skupnem številu smrti bolnikov s covidom-19 Vlade RS oziroma Ministrstva za zdravje RS (MZ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Covid-19 Sledilnika je bilo v preteklosti opaziti večja odstopanja, kar je bila posledica več dejavnikov. Razlika – ta sicer znaša že več kot 250 – nastaja zaradi tedenskega usklajevanja podatkov vlade in NIJZ, pojasnjujejo pristojni.

Vlada namreč dnevno objavlja podatke o umrlih, ki jih dobi iz poročila o hospitalizacijah in poročanja domov za starejše občane (DSO). Ti podatki beležijo smrti v zadnjih 24 urah in gre za preliminarne podatke.

MZ je do vključno 8. februarja objavljal podatke o umrlih osebah iz dnevnih poročanj bolnišnic, DSO-jev, NIJZ pa spremlja umrle iz prijav smrti zaradi nalezljivih bolezni in CRPP. Zaradi bistvene razlike v metodologiji zbiranja podatkov se ti podatki ne ujemajo, vsekakor pa lahko rečemo, da so podatki NIJZ bolj pravilni, ker so preverjeni, so pa tudi uradni.

Tudi NIJZ dobiva podatke o umrlih od bolnišnic in DSO-jev, ki so uradni in končni, a pri pri poročanju prihaja do velikih zamud, tudi do meseca in pol. V tabelo o umrlih NIJZ umešča podatke za nazaj pod pravi dan, torej ko je posameznik umrl. Poleg tega pa NIJZ med umrle s covidom-19 šteje tudi vse, ki so umrli v 28 dneh po potrjeni okužbi z novim koronavirusom, pri čemer se naslanja tudi na podatke iz centralnega registra prebivalstva (CRPP).

Ne, 7. in 8. februarja ni umrlo 257 oseb s covidom-19, le statistiko so uredili

Vlada oziroma MZ pa sta pred dvema tednoma uskladila svoje podatke s podatki NIJZ. Tako je med 7. in 8. februarjem viden opazen 'skok' oziroma porast v številu umrlih – vladno število umrlih so 'uskladili' za 257 oseb. Med 14. in 15. februarjem pa je razlika v številu smrti ena, čeprav je 15. februarja umrlo pet bolnikov.

Na inštitutu so sicer za 24ur.com pred dnevi dejali, da so podatki NIJZ konsistentno objavljeni v tabeli, kjer na dan 7., 8. ali 9. februarja ni zabeležen noben 'skok' v podatkih. Pač pa je MZ 9. februarja v svoji priponki, v koloni P 'Skupno število umrlih', zamenjalo svoj kumulativen podatek z bolj pravilnim NIJZ-jevim, in to tudi pojasnilo v celici A376 v isti priponki.