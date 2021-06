Kaj odločitev Ustavnega sodišča o neustavnih ukrepih pomeni v praksi?

Ustavno sodišče je odločilo, da sta del zakona o nalezljivih boleznih ter del vladnih odlokov, sprejet na tej podlagi, v neskladju z ustavo, a je hkrati omenjeni zakon v veljavi ohranilo še dva meseca. Kaj to pomeni za že izdane globe, je zapleteno pravno vprašanje, prav tako bo nastala nova zanimiva situacija, če bo globo kdo dobil zdaj, pravi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Sodna praksa bo pokazala, kaj in kako, pravi in opozarja, da je nova zmeda, ki je ob tem nastala, slaba za vse.

Odločitev Ustavnega sodišča pomeni, da je Zakon o nalezljivih boleznih, ki je bil pravna podlaga za izdajo vseh odlokov, s katerimi je vlada omejevala gibanje in združevanje, v nasprotju z ustavo, ker daje vladi preširoka pooblastila – glede izbire ukrepov, glede njihovega trajanja in intenzivnosti v zakonu ni nobenih omejitev. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da je, ker gre za temeljne človekove pravice in osnovne svoboščine, takšna določba 39. člena ZNB v nasprotju z ustavo, pojasnjuje odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Kaj to pomeni za državljane, ki so v povezavi z omenjenimi vladnimi odloki prejeli denarne kazni, pa je bolj zapleteno pravno vprašanje, kot se zdi na prvi pogled, opozarja. "Ustavno sodišče je Zakon o nalezljivih boleznih ohranilo v veljavi še vsaj dva meseca, ker je na drugi strani odločilo, da bi se, če bi ta zakon nehali uporabljati, nehali uporabljati vsi ostali omejevalni ukrepi. To pa bi bila še večja nevarnost, še večji poseg v ustavne pravice za življenje in zdravje, kot je zdajšnji. In tudi za nazaj je poimensko razveljavilo določene odloke. Tako da je to zdaj malo zapleteno vprašanje, kaj to pomeni za nazaj. Jaz mislim, da bo šele sodna praksa pokazala, kaj in kako. Ni tako enostavno, da bi rekli, da gredo lahko zdaj vsi izterjevat globe za nazaj."

icon-expand Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar meni, da se v praksi ne bo kaj dosti spremenilo, je pa treba čim prej spremeniti zakon. FOTO: Kanal A

Po njegovem mnenju bo treba zdaj predvsem hitro spremeniti Zakon o nalezljivih boleznih. "Sam sicer mislim, da bi to moralo biti storjeno že prej, saj je od začetka epidemije minilo že leto in še nekaj, in upal bi si reči, da je ta problematika že kar dobro znana." Sprememba zakona ne bi smela biti težava, saj smo jih veliko že sprejeli ali spreminjali po hitrem postopku, še pravi in doda, da je treba to neustavno stanje čim prej urediti. V praksi se torej po mnenju Kovačiča Mlinarja ne bo kaj dosti spremenilo. "Zakon v praksi še vedno velja in tudi odloki na podlagi tega zakona še vedno veljajo, tako da ta trenutek ni kakšnih velikih sprememb. Če pa bo kdo zdaj kaznovan na podlagi zakona, ki je protiustaven, a vseeno velja, bo to spet nova zanimiva pravna situacija." Odvetnik še dodaja, da razume zmedo ljudi, ki se pojavlja ob tem. "To je spet popolnoma zmedeno. Vsi smo zmedeni – tako tisti, ki smo naslovniki teh norm, kot tisti, ki morajo nadzorovati izvrševanje teh ukrepov ... To vpliva na vse, na zaupanje v sistem, in je konec koncev slabo za vse. Ne zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ampak zato, ker je ta zakon tak bil in ker je bil tako tudi uporabljen."