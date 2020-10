Kaj pomeni razglasitev epidemije za Slovenijo?

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, novejša verzija, je nadgradnja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni, ki je veljal od leta 2016, ki so ga pripravila številna ministrstva in uradi, ki imajo po načrtu določene natančne naloge, tudi recimo Slovenska vojska. Državni načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija pridobila v času epidemije COVID-19 (marec - maj 2020). Tako kot spomladi, bi Civilna zaščita vodila usmerjanje in dostavo opreme, ljudi in drugih sredstev, ki so potrebne za zmanjševanje posledic. To ne pomeni sprejemanje ukrepov, zgolj udeležbo in usmerjanje - same ukrepe bo še vedno, kot predvideva spodnji načrt, sprejemala strokovna skupina.

Razglasitev epidemije v osnovi pomeni, da se usmerjanje in reševanje zapletov in zagat ureja s pomočjo natančno določenih protokolov in jasne poveljujoče strukture, ki ga, poleg ministrstva za zdravstvo, vodi tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ pripravi oceno tveganja glede na vrsto nalezljive bolezni in predlaga protiepidemijske splošne in specifične preventivne ukrepe. Za njihovo usklajevanje je pristojno ministrstvo za zdravje in Vlada RS. Za izvajanje operativnih nalog sil za zaščite, reševanja in posledic je odgovoren poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Z državnim načrtom se urejajo zaščitni ukrepi in naloge zaščite, reševanje in pomoči, določen je način vodenja aktivnosti, naloge in odgovorni nosilci nalog za obvladovanje epidemije. Ti načrti so pripravljeni v naprej, zdaj pa bo potekalo tudi usklajevanje posameznih ukrepov, ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije in bodo podlaga za izvajanje posameznih ukrepov in jasnih nalog, ki jih morajo posamezne strukture zaščite in reševanja izvajati.