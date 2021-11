Podatki iz Južne Afrike: v regiji Gauteng povečanje pozitivnih in hospitaliziranih

Podatki o omikronu – novem sevu koronavirusa – so preveč skopi, da bi se lahko uspešno ustvarila predvidljiva epidemiološka napoved. Kot opozarjajo znanstveniki, potrebujejo več časa in podatkov. Za zdaj so edini dovolj dolgo (dva tedna) zbrani podatki iz regije Gauteng v Južni Afriki, kjer so identificirali novo različico. Podatki zadnjih dveh tednov niso vzpodbudni, saj se je povečalo število pozitivnih kot tudi hospitaliziranih.

Podatkovno gledano je situacija precej slabo zastopana, saj znanstveniki po celem svetu hitijo, da bi spoznali več o mutacijah in njihovih učinkih. Novo varianto so prvič prepoznali v Južni Afriki, ki je v dobrem letu dni postavila izvrstne laboratorije za prepoznavo in klasifikacijo mutacij v koronavirusu. Sam izvor še ni jasen, a podatki, ki so na voljo, kažejo, da je nova različica najbolj prisotna v regiji Gauteng, ki je sicer najmanjša regija v celi Južni Afriki, a ima kar 25 odstotkov prebivalstva, prav tako je sedež mesta Johannesburg.

icon-expand Število pozitivnih testov v Južni Afriki – najbolj izstopa regija Gauteng. FOTO: Nicd

Kot je videti na portal južnoafriškega NIJZ, so v zadnjih tednih precej povečali testiranje v regijah, v katerih domnevajo, da je virus najbolj prisoten – predvsem Johannesburg z okolico. Kljub povečanju testiranja se je v samo dveh tednih povprečno število pozitivnih testov povečalo z 1,1 odstotka na 4,3 odstotka. Zaznali so povečanje števila pozitivnih testov v štirih provincah, v Gautengu pravijo, da so nekaj več širjenja zaznali v mlajši populaciji – pod 30 let. Največja porast je bil zaznana v občini mesta Tshwane (Pretoria), kjer je samo v dveh tednih prišlo do večkratnega povečanja pozitivnih testov – za razliko od drugih delov Južne Afrike, kjer so zaznali stagnacijo ali pa upad. V bolnišnicah je zadeva malo bolj jasno predstavljena. Če pogledamo celotno sliko Južne Afrike, zadeve sicer ne zgledajo pretirano slabe, povečanje je bilo, a ne preveč izrazito. Graf je dvobarven, saj v Južni Afriki poročajo o primerih zasebne in javne bolnišnice.

icon-expand Število hospitaliziranih v JAR. FOTO: Nicd

Slika pa se postavi v drugačen okvir, če upoštevamo epidemiološke podatke po provincah in v ospredje postavimo prav provinco Gauteng, ki se bori z novo različico. V samo dveh tednih je število hospitaliziranih zraslo z 135–418, kar so znaki eksponentne rasti.

icon-expand Število hospitaliziranih v Gautengu. FOTO: Nicd

Za zdaj ne vemo, ali je do rasti hospitaliziranih oseb prišlo zaradi povečane sposobnosti virusa, da povzroča težji potek bolezni, ali pa povečane nalezljivosti. Do sedaj znana dejstva o omikronu Raziskovalci po vsem svetu se tako v zadnjih dneh trudijo izvajati študije, ki bi podale dodatne informacije in pomagale pri boljšem razumevanje nove različice koronavirusa. Znanstveniki pravijo, da zaenkrat še ne morejo z zagotovostjo trditi, ali povzroča hujši potek bolezni kot različica delta, toda preliminarni podatki kažejo, da se hitro širi. Nova različica virusa ima namreč številne mutacije, ki kažejo na to, da se širi hitreje kot drugi sevi. "Ti naredijo virus bolj prenosljiv ali pa mu olajšajo pot, da se izogne cepivu ali naravni imunosti," so opozorili pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Je pa še preuranjeno delati zaključke, opozarjajo strokovnjaki. "Trenutno se raziskovalci trudijo, da bi razumeli, kaj pomenijo te mutacije in kaj bi to lahko pomenilo za zdravljenje, okrevanje in cepiva," je prejšnji teden dejala Maria Van Kerkhove iz WHO. "Potrebovali bomo nekaj tednov, da bomo razumeli, kakšen vpliv ima ta različica." Z njo se strinja tudi virologinja in mikrobiologinja, Tatjana Avšič Županc, ki pravi: "S kako nevarno različico imamo opravka, je kljub pozornemu spremljanju, vsakodnevnim novim dognanjem in zaskrbljenosti svetovne javnosti še prehitro govoriti. Najverjetneje lahko pričakujemo, da bo različica, ki se bo sorazmerno dobro prenašala, torej bo imela kar dobro kužnost, podobno kot različica delta."

icon-expand Znanstveniki potrebujejo še nekaj časa, da bi z zagotovostjo lahko ustvarili epidemiološko napoved. FOTO: Dreamstime

Je pa WHO danes opozoril, da omikron predstavlja "zelo visoko" globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami. "Če se zaradi omikrona zgodi še en velik porast okužb s covidom-19, bodo posledice lahko hude," je opozorila WHO. Strokovnjaki WHO so dodali, da bodo potrebne nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, v kolikšni meri bi nova različica zaradi mutacij lahko zaobšla imunost, pridobljene z razpoložljivimi cepivi. Prav tako še ni jasno, kakšno stopnjo imunosti na okužbo z omikronom razvije posameznik, ki se je pred tem okužil z drugo različico novega koronavirusa. Kakšen je potek bolezni? Tudi tukaj je znanega malo. Zdravnica Angelique Coetzee iz Južne Afrike, ki je prva poročala o možnosti novega seva, pravi, da je pri svojih pacientih opazila nekaj nespecifičnih simptomov. Kot poglavitno je navedla "ekstremno utrujenost". "To opažamo pri mlajši generaciji, ne pri starejših ljudeh," je pojasnila Coetzeejeva. Nihče pa ni izgubil okusa in vonja. Po podatkih iz Južne Afrike so največ primerov omikrona potrdili v starostni skupini med 18. in 34. leti in prav v tej starostni skupini so tam zabeležili najnižjo stopnjo precepljenosti. O svoji domnevi je južnoafriške zdravstvene oblasti obvestila 18. novembra, WHO pa je novo različico novega koronavirusa minuli petek označila za skrb vzbujajočo. Za različice novega koronavirusa, ki jih WHO označi kot skrb vzbujajoče, velja, da so bodisi bolj nalezljive bodisi povzročijo težji potek bolezni. Poleg tega pri njih obstaja nevarnost, da so obstoječa cepiva in zdravila proti njim manj učinkovita. Kako učinkovita so cepiva? Mnogi se tudi sprašujejo, kako učinkovita so dosedanja cepiva proti omikronu. Strokovnjaki ob tem mirijo, da po prvih ugotovitvah obstoječa cepiva ščitijo pred okužbo z novo različico, vendar manj kot pred delto. Ob tem poudarjajo, da cepiva vsekakor zagotavljajo določeno zaščito in zmanjšajo tveganje za težje poteke bolezni in hospitalizacijo. Navajajo še, da v končni fazi gre še vedno za enak virus SARS-CoV-2, zato bi cepiva, kljub mutaciji, morala nuditi zaščito.

Cepivo pa je možno prilagoditi tudi novi različici, pravijo znanstveniki in nekateri proizvajalci so že začeli delati na tem. Pfizer je sporočil, da bi cepivo lahko prilagodil v stotih dneh. WHO pa ob tem sporoča, da naj se ljudje odločijo za poživitveni odmerek, saj tudi ta zagotavlja dodatno zaščito pred novo različico. Prav tako cepljenje priporočajo britanski strokovnjaki, saj po prejetih poročilih iz Južne Afrike, ugotavljajo, da je več hospitalizacij med necepljenimi. Omikron pa so že kmalu po odkritju v Južni Afriki potrdili tudi v več drugih državah, med drugim v Bocvani, Veliki Britaniji, Belgiji, Hongkongu in Izraelu. Številne države so po odkritju omejile potovanja z območja na jugu Afrike.