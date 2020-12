Kaj se dogaja s strokovno svetovalno skupino? Še obstaja ali ne?

Po tem ko je strokovno skupino za covid-19, z Bojano Beović na čelu, zapustil prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel, je zdravstveni minister Gantar najavil, da jo bo "treba prevetriti". Nekateri mediji pa zdaj poročajo, da naj bi Beovićeva celo dejala, da svetovalna skupina ne obstaja več. Infektologinja nam je sicer zatrdila, da ta še obstaja in da minister njihovega imenovanja (še) ni preklical, a da so aktivni, ko jih zaprosijo za mnenje.

Svetovalna skupina pod vodstvom infektologinje Bojane Beović, ki deluje v okviru Ministrstva RS za zdravje, je pred dnevi dobesedno kar čez noč spremenila mnenje glede zaostrovanja oziroma sproščanja ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Še pred tem ji je v slovo pomahal prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel. In odstopanja od načrta sproščanja ukrepov so zdravstvenega ministra Tomaža Gantar - sicer zagovornika zaostrovanja ukrepov in ne omilitve - očitno privedla do tega, da se je odločil potegniti črto. "Strokovno skupino bo treba prevetriti," je dejal pred dnevi. "Dozdaj sem podpiral njihova stališča, tudi tokrat sem jih sicer, kljub temu, da imam sam številne pomisleke na to sproščanje," je ob tem še poudaril. Da se ponavlja zgodba - podobne težave so imeli pri hitrih testih, kjer se je mnenje stroke prav tako zelo hitro spreminjalo, je še pristavil. Ob tem pa je po njegovem tako na mestu, da se ekipa strokovne skupine torej (vsaj deloma) zamenja.

icon-expand Bojana Beović - vodja strokovne skupine za covid-19. FOTO: Bobo

Beovićeva je sicer priznala, da so na mnenje strokovne skupine vplivali tudi določeni 'pritiski' iz gospodarstva, predvsem v smislu dela na črno. Jo je to, da je morda prehitro klonila, torej 'stalo' ministrove naklonjenosti? Časnik Večer je na spletu danes namreč poročal, da je dejala, da "strokovna svetovalna skupina ne deluje več". Novoizvoljena predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) iz izjav ministra Gantarja v medijih namreč razume, da ni več vodja strokovne svetovalne skupine. "Nimam pa nobene uradne informacije o tem," je dodala za omenjeni časnik.

Danes je sicer seja Vlade RS, ki se je bo udeležila tudi Beovićeva, a v kakšni vlogi bo tam nastopala? Kot je dejala novinarki oddaje Svet na Kanalu A Barbari Bašič, bo tam "čisto osebno". Kot pravi, je namreč ni povabil minister, pač pa predsednik vlade Janez Janša, skupaj s Krekom (Milanom - op.p.), kot eksperta. Na vprašanje, če bo tam torej še kot članica svetovalne skupine, pa odgovarja, da ja. "Svetovalna skupina ni uradno preklicana, ali kaj podobnega, trenutno le nismo bili nič posebej vprašani za kakšne nove nasvete, posvete. Res pa je, da smo se v nedeljo dogovorili, kakšen naj bi bil načrt za naprej in tukaj se nič ne spreminja. /.../ Bom tam prisotna, če bo treba še kakšno stvar pripomniti, sicer pa več ali manj v grobem vemo, kako naprej."

Strokovna skupina formalno sicer res ni preklicana, ampak Gantar niti ne govori o tem, da bi jo preklical, pač pa, da bi jo preoblikoval. Iz nje je sicer v začetku minulega tedna izstopil predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Minister Gantar pa si želi, da bi vodenje skupine za covid-19 in komunikacijo z državljani prevzel prav Fafangel. Vendar pa ta po neuradnih informacijah novinarjev oddaje Svet za zdaj nad tem, da bi se vrnil v skupino, ni navdušen.

Kako pa komentira Gantarjeve besede, da bo treba prevetriti oziroma spremeniti svetovalno skupino? Je že prejela njegov klic? Beovićeva pravi, da še ne, da pa si minister seveda lahko vzame za svetovalca kogar koli. "Kot sem zasledila v medijih, je njegova želja, da bi imel v svetovalni skupini tudi druge poklice. Mi že ves čas pravzaprav - ena prvih točk ob vsakem priporočilu, kaj je treba narediti, kaj so naslednji koraki - je vključitev strokovnjakov, ki se ukvarjajo s komunikacijo, zato da bi se te ukrepe, ki so za ljudi neprijetni, znali razložiti na način, ki bi bil ustrezen in bi bili ukrepi zato bolj sprejemljivi. To je kot ena rdeča nit vleče naprej. Ukrepi seveda slabo vplivajo tudi na počutje ljudi, tako da ta pristop z drugimi strokovnjaki je zelo smiseln. Drugo pa je ta naš zdravniški del, ki smo ga do zdaj pokrivali," dodaja. Po njenih besedah svetovalna skupina sicer še vedno obstaja - to imenovanje ni preklicano. "Seveda pa obstajamo oziroma smo aktivni, ko nas minister zaprosi za neko mnenje. Zdaj, ali se bo odločil, da prekliče tudi ta imenovanja, tega pa ne znam povedati,"pravi.

Beovićeva pa ob tem še poudarja, da ima strokovna skupina samo vlogo, da svetuje, odloča pa potem vlada. "Mi nikoli nismo imeli vloge odločanja. Pripravili smo predloge, nasvete, svetovanja."

Člani zdravniške zbornice so Beovićevo za novo predsednico izvolili v torek zvečer, mandat pa ji mora potrditi še skupščina zbornice. Na vprašanje, ali namerava v prihodnje voditi tako zbornico kot svetovalno skupino za covid-19, je Beovićeva v torek po izvolitvi dejala, da je Gantarja razumela, kot da želi reformirati skupino in jo voditi na drugačen način. Pričakuje, da bo ostala aktivna na področju obvladovanja epidemije kot strokovnjakinja za področje infektologije. Po medijih pa je danes zaokrožila njena izjava, da iz medijskih izjav ministra razume, da ni več vodja strokovne skupine, da pa o tem nima nobene uradne informacije.

Na vprašanje, ali je govorila z ministrom za zdravje, ter ali ji je dejal, kaj bi lahko bilo naprej s strokovno skupino, pa odgovarja, da zaenkrat še ne. Pravi tudi, da nima časa in energije razmišljati o tem, kaj bo sledilo. "Kadar neko telo v državi potrebuje nek nasvet sodelujemo - tudi na primer z ministrstvom za šolstvo in gospodarskimi zbornicami - kadar so potrebni pogovori, strokovna vsebina," našteva. Kakšni pa so odnosi med njo, Gantarjem in Fafanglom? Beovićeva pravi, da nič posebnega ter da niso sprti. Infektologinja je bila včeraj sicer izbrana za novo predsednico zdravniške zbornice, ob tem pa pravi, da si je v vsakem primeru predstavljala, da bo njena fukcija v svetovalni skupini sčasoma izzvenela. Ministrstvo: Svetovalna skupina za covid-19 ostaja v enaki sestavi kot do sedaj Po zmagi Bojane Beović na volitvah za novo predsednico ZZS strokovna svetovalna skupina za covid-19, ki jo vodi, ostaja v enaki sestavi kot sedaj, pa so medtem pojasnili na ministrstvu za zdravje. Minister Gantar, ki je pristojen za imenovanje skupine, te še ni preoblikoval, na kar je sicer nakazal v minulih dneh.

icon-expand Zdravstveni minister Tomaž Gantar. FOTO: Bobo Miro Majcen

Na ministrstvu so pojasnili, da skupina ni preoblikovana in ostaja v enaki sestavi kot sedaj. Gantar pa je v minulih dneh že potrdil, da se pogovarja o preoblikovanju skupine. Meni, da je treba bistveno večjo težo pri pripravi in sprejemanju ukrepov dati epidemiologom, v skupino pa bi želel vključiti tudi psihologa, sociologa in strokovnjaka s področja komunikacije.