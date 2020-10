Kaj se zapira s soboto, kaj s ponedeljkom in za koliko časa?

Kot je na popoldanski novinarski konferenci povedal predsednik vlade Janez Janša , se Slovenija spet (deloma) zapira. S soboto tako stopajo v veljavo zaprtje gostinskih obratov, ob tem da bo še naprej dovoljena dostava (tudi v nočnem času) in osebni prevzem (med 6. in 21. uro), vrata bodo zaprli hoteli – z izjemo za poslovne delegacije, diplomate in profesionalne športnike. Zaprti bodo tudi trgovski centri, izjema bodo živilske trgovine, trgovine z gradbenim in tehničnim materialom ter trgovine za male živali.

Kot je odločitev vlade pojasnil Janša, številke o okuženih rastejo in bodo še nekaj časa. Zato je v tem trenutku bistveno prezgodaj za oceno, ali so že sprejeti ukrepi, kot je obvezno nošenje mask in omejitev gibanja ponoči, v zadostni meri prispevali k omejitvi širjenja okužbe med prebivalstvom. Po premierjevih besedah preverjajo tudi možnosti množičnega testiranja na okužbo, sprva rizičnih skupin, v prihodnjih tednih pa celotnega prebivalstva.

Janša je nagovoril tudi gospodarstvenike in jih pozval, naj dejavnosti organizirajo tako, da delo poteka od doma, kjer je le možno. Kjer to ni možno, pa naj dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Naslednji teden, ko imajo sicer šolarji jesenske počitnice, bo po Janševih besedah "teden boja za zaustavitev širjenja virusa med nami. Ta teden bo izjemnega pomena, da širjenje epidemije zajezimo," je poudaril.

Vlada bo po njegovi napovedi čez en teden preverila, ali sprejeti ukrepi učinkujejo in se epidemiološka slika v Sloveniji izboljšuje, ter odločila, ali bodo ukrepe podaljšali, preklicali ali omilili.

Bomo spet omejeni na občine?

O morebitni ponovni uvedbi omejitve gibanja znotraj občin bo vlada odločila v naslednjih dneh. Glede prehajanja državne meje pa bodo tudi od sobote veljala enaka pravila kot doslej. Uvoz virusa iz drugih držav namreč trenutno ni opazneje prisoten, je navedel.

Hoteli bodo lahko gostili profesionalne športnike za potrebe izvedbe športnih tekmovanj

Kot je še dejal Janša, bo šport tudi po sprejetju novih ukrepov v naslednjih dnevih pri nas ostal v obsegu, ki ga je v sredo predstavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Torej – čeprav bodo hoteli in druge namestitvene zmogljivosti od sobote za nekaj časa zaprti, bodo vrhunski in poklicni športniki lahko koristili njihove usluge. To bo omogočilo tudi nadaljevanje mednarodnih tekmovanj pri nas, saj bo tudi režim prehoda državnih meja do nadaljnjega ostal tak, kot je bil doslej, je pojasnil Janša.

Še naprej bo tako dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a ne za vse registrirane športnike in na vseh ravneh tekmovalnih sistemov. Le na tekmah najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni je dovoljen športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.