Kaj vse se zapira za 11 dni in kaj bo še odprto?

Komaj mesec dni obratujemo, pa bomo morali znova zapirati svoja vrata, so nejevoljni v trgovinah z oblačili in obutvijo, ki jih je vlada opredelila kot nenujne. Matjaž Teršek, lastnik tekstilne trgovine, je prepričan, da zaprtje, če kupci in prodajalci upoštevajo predpisane ukrepe, ni smiselno.

Odprte pa ostajajo živilske prodajalne in drogerije. Obratovale bodo lahko tudi vrtnarije, cvetličarne, tržnice, trgovine s tehničnim blagom ter trafike in kioski – pod pogojem, da se bodo zaposleni enkrat tedensko testirali.

Med izjeme, ko se zaposlenim ne bo treba testirati, pa sodijo lekarne, bencinski servisi in banke. Še naprej bo možen prevzem hrane in pijače. Delali bodo lahko tudi dimnikarji in servisne delavnice. Gradbena dela pa bodo dovoljena le pod pogojem, da ne bo stika s potrošniki.