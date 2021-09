Trgovci in prevozniki so enotni: bolje to, kot da nas spet zapirajo

"Dejstvo je, da je odlok sprejet iz razloga slabe precepljenosti prebivalstva v Sloveniji, račun zato pa bo ponovno izstavljen gospodarstvu," izpostavi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah.

To pa je diskriminatorno, pravijo v centrih, kjer pozivajo vlado, naj odlok spremeni, da bo enak za vse trgovce. Na mestnih avtobusih pa si ne predstavljajo, kako bi lahko preverjali pogoj PCT.

Po svoje je bil tak ukrep pričakovan, a skrbi nas, kako bo v praksi, pravi direktor Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) Peter Horvat in dodaja: "Če bi šoferji to preverjali, to pomeni, da avtobusi ne bi obratovali. Na kakšnem postajališču vstopa tudi 60 potnikov, to pa v praksi ni izvedljivo." Kot tudi ne to, da bi PCT-pogoj preverjali varnostniki. "V prometu je najmanj 165 avtobusov. Da bi imeli 165 varnostnikov, ne ... jaz sem prepričan, da je stvar na posamezniku in po mojem je to prav, da posameznik, ko vstopi na avtobus, ve, kaj se od njega zahteva in ta pogoj izpolnjuje," še doda Horvat.

V samostojne živilske trgovine in trgovine z medicinskimi, kozmetičnimi izdelki, lekarne, lahko gremo brez PCT-pogoja. V te iste trgovine v trgovskih centrih pa ne, za center je treba izpolnjevati PCT-pogoj. Nismo proti, a to ni pošteno, pravijo. "Pozivamo, naj to spremenijo, da je za vse enako. To je diskriminatorno do trgovin, ki so v našem centru. Če pa rečejo, da velja za povsod, se pa strinjamo. Ne moremo pa biti diskriminatorni, ker jaz lahko odprem zasilna vrata, pa bom ljudi tam spuščal v trgovine," pojasni direktor Aleje in SES Slovenija Toni Pugelj.