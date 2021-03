Vsi dijaki se s prihodnjim tednom vračajo v šole. Kako bo potekal pouk?

“Model C daje avtonomijo ravnatelju, da določi število dijakov oziroma oddelkov, ki imajo pouk v šoli in nato tistih, ki imajo pouk na daljavo,” je dejala ministrica.

Od ponedeljka bo pouk za srednješolce potekal po t.i. modelu C. To pomeni, da bo pri pouku v šoli prisotna polovica dijakov oziroma polovica oddelkov šole. Druga polovica dijakov oziroma oddelkov pa bo imela pouk na daljavo, je na današnji novinarski konferenci pojasnila ministrica za izobraževanje Simona Kustec .

Dijaki se bodo vrnili tudi v dijaške domove, ki so po besedah ministrice že pripravljeni. "Kljub temu, da je aktualna epidemiološka slika še vedno zahtevna, sem vesela, da nam je s skupnimi močmi in razumevanjem uspelo predčasno zagotoviti pogoje, da se v šolske prostore in dijaške domove lahko varno vrnejo vse dijakinje in dijaki," je dejala.

"Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki so pouk v šoli obiskovali že doslej, ga bodo tudi v prihodnje v celoti obiskovali v šoli. Enako velja za udeležence izobraževanja odraslih," je povedala ministrica.

Epidemiološko stanje v šolah in vrtcih

Ministrica je ob tem zagotovila, da je stanje v vrtcih in šolah stabilno, sistem pa odziven. Zadnji podatki kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah 90 odstotkov učencev in zaposlenih, v srednjih šolah pa 85 odstotkov dijakov zaključnih letnikov.

"Delež vseh aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (na včerajšnji dan) je 0,16 odstotka. V karanteni je en odstotek otrok v državi, in sicer 56 oddelkov v predšolski vzgoji, 85 oddelkov v osnovnih šolah in 14 v srednjih," je dejala Kustečeva.

Uporaba zaščitnih mask obvezna za vse učence od 6. razreda

Za osnovnošolce bo pouk še naprej potekal po modelu B, tako da bodo učenci kot že doslej imeli pouk v šoli. Da bi še naprej zmanjševali število okužb, je vlada je v sredo odločila tudi, da so odslej zaščitne maske v matičnih učilnicah obvezne tako za učitelje kot dijake in učence od vključno 6. razreda osnovne šole naprej.