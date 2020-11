PRENOS V ŽIVO: Ministrica: Šola za vse učence bo prihodnji teden potekala na daljavo

Kot pravi Kustečeva, se zaveda, da predstavljena rešitev ne more zadovoljiti želja in pričakovanj večine, a zagotavlja, da smo jo v danem stanju razmer zmožni izpeljati in pri tem ohranjati zdravje vseh ter hkrati učno kondicijo naših šolark in šolarjev.

"Verjamem, da se bomo vsi skupaj z razumevanje in medsebojno pomočjo ter lastnim odgovornim preventivnim vedenjem znali uspešno odzvati in pomagati k izboljševanju epidemiološke slike v celotni državi ter v šolskem in vrtčevskem prostoru," je dejala.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je nato sporočila, da se bo vzgojno-izobraževalni proces v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjem tednu izvajal na daljavo. Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok.

" Želja vseh nas je, da čim prej zajezimo epidemijo in verjamem, da smo na dobri poti, kar potrjujejo tudi številke ," je uvodoma na popoldanski novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin . Zahvalil se je državljanom in jih pozval, naj ukrepe spoštujejo še naprej.

SAB vlado poziva: Odločite v prid učencev in dijakov

Še preden je bila znana odločitev o nadaljnjem poteku šolanja, so iz stranke SAB sporočili, da ves čas podpirajo spoštovanje protikoronskih ukrepov in hkrati vladi predlagajo, naj pri odločanju o podaljšanju ukrepa dodatnih počitnic oz. pouka na daljavo za učence in dijake skrbno pretehta tako pozitivne učinke na kolektivno zdravje kot tudi negativne učinke ne samo na znanje otrok, ampak tudi na njihov socialni, psihološki in kognitivni razvoj.

Nekatere evropske države z najstrožjimi omejitvami se večinsko niso odločile za zapiranje šol. Tako imajo Irska, Italija, Avstrija, Švica in Velika Britanija kljub nacionalnemu "lock-downu" šole še vedno odprte, enako je v Nemčiji, opozarjajo.

"Strinjamo se z navedbami direktorja Zavoda RS za šolstvo Vinka Logaja, ki je konec maja letos pojasnil, da le izobraževanje v šoli omogoča doseganje vseh ciljev, kot so razvoj pismenosti, skladen telesni, osebnostni in duševni razvoj, pridobivanje razgledanosti, ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja itn. Kot je izpostavil, virtualna interakcija ne more nadomestiti stikov v živo. Vsled navedenega v stranki SAB pozivamo vlado, da še enkrat premisli ter odloči v prid učencev in dijakov," so zapisali.