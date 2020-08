Kako bo septembra v šoli?

S prvim septembrom bodo otroci zagotovo sedli v šolske klopi, tako osnovno- kot srednješolci, pravijo na ministrstvu za šolstvo. V zraku pa ostaja epidemiološka slika, ki lahko, če se poslabša, stvari vseeno še obrne na glavo. Prav tako v zraku ostaja tudi realizacija priporočil, ki naj bi jih v šolah in vrtcih izvajali. "Prvi šolski dan je prvi šolski dan. In tudi letos ni razloga, da ne bi bil takšen kot običajno," pravi šolska ministrica. Kako točno pa bo to izgledalo?

Polni šolski hodniki, druženje in običajna obedovanja v šolski jedilnici bodo tudi v začetku novega šolskega obdobja samo spomin. Ravnatelji šol so namreč dobili priporočila, ki jih danes pospremijo z izkušnjami iz prakse: "Težko je zagotoviti, da se otroci ne bi družili, dotikali, zlasti pri športu, med odmori … tukaj imamo še veliko izzivov."

icon-expand

Izzivi, ki naj bi jih šole reševale z uvedbo različnih protokolov. "Odsvetujemo predmetni pouk in to, da se učenci vsako uro selijo iz razreda v razred. Ni pa odsvetovano delo v specializiranih učilnicah, šole naj bi imele določene tudi sanitarije za skupine, za število oddelkov je dopuščeno tudi izvajanje šole v naravi in na drugih destinacijah," našteva direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj.

Združenje ravnateljev ob teh predlogih znova opozarja, da razdalje 1,5 metra v šolah ni mogoče izvajati. "Zaradi specifičnosti našega predmetnika, ki je uzakonjen, je kar nekaj predmetov, kjer je nujno učence mešati, združevati ... To so neobvezni in obvezni izbirni predmeti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, športni predmeti ..." opozarja predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije Gregor Pečan. Tu je še dilema glede zakonsko obveznega zagotavljanja obrokov in avtobusnih prevozov. Bojijo se, da bi v primeru okužb v šolah s prstom pokazali na vodstva šol. Ravnatelji pa se sprašujejo tudi, kako bo z nošenjem mask pri učiteljih med poukom. Morebitne spremembe lahko prinese le še nenadno poslabšanje epidemiološke slike, pravijo na šolskem ministrstvu. To je njihova odgovornost, odgovornost staršev pa je, da v šolo in vrtce pripeljejo zdrave otroke.

Kustec: Odgovornost si delimo vsi "Prvi šolski dan je prvi šolski dan. In tudi letos ni razloga, da ne bi bil takšen kot običajno, vendar ob upoštevanju novih epidemioloških razmer in zahtev, da skrbimo za svoje zdravje. Na način, na kakršnega vsakodnevno skrbimo – ne samo v šolah, ampak tudi, ko gremo v trgovino," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala ministrica za šolstvo Simona Kustec. Kot je pojasnila, so publikacijo s priporočili pripravljali skupaj z ravnatelji, pedagoško in zdravstveno stroko ter z jasnim namenom – da morajo narediti vse za to, da šola je. "In da en virus, čeprav je neobvladljiv, tega ne bo preprečil. To nam je uspelo, ker smo delali skupaj in ker smo imeli bogato izkušnjo teh 100 dni še v sedaj aktualnem šolskem letu. Tisto, kar nas je vodilo, je iskanje nekega varnega, hkrati pa tudi življenjskega sistema in rešitev."

icon-expand Simona Kustec FOTO: POP TV