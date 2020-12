Kako bodo evropske države za praznike sproščale oz. zaostrovale ukrepe?

Avstrija bo zaradi pandemije covida-19 med božičnimi prazniki zaostrila ukrepe na mejah in letališčih za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo, tudi vse sosednje države. Vsi, ki bodo v Avstrijo prišli iz držav s 14-dnevno incidenco višjo od 100 na 100.000 prebivalcev, bodo morali za deset dni v karanteno. Ukrep bo veljal od 19. decembra do 10. januarja.

Poleg hotelov bodo do 6. januarja zaprti še restavracije in bari. Božični sejmi letos niso dovoljeni, prav tako še naprej ni dovoljeno prodajati alkoholnih pijač za s seboj.

ITALIJA

Za podoben ukrep, ki bo veljal od 21. decembra do 6. januarja, se je odločila Italija. Za vse Italijane in tuje turiste bo ob vstopu v državo obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija.

V tem času bodo v Italiji veljale tudi stroge omejitve gibanja. Prepovedana bodo potovanja med posameznimi deželami. 25. in 26. decembra ter 1. januarja pa ne bodo smeli zapustiti svojih občin oziroma mest.

Poleg tega bodo ob prehodu v novo leto podaljšali policijsko uro. Začela se bo 31. decembra ob 22. uri in končala 1. januarja ob 7. uri. Drugače velja med 22. in 5. uro.

Smučišča po državi se bodo odprla šele po praznikih 7. januarja, ko se bodo v šolske klopi vrnili tudi srednješolci.

V državi ob tem ohranjajo razdelitev na rumene, oranžne in rdeče dežele, ki jih razvrščajo glede na stopnjo okuženosti, temu primerni pa so tudi ukrepi za zajezitev virusa. V rumenih deželah so lahko restavracije in bari še naprej odprti samo do 18. ure. V oranžnih in rdečih deželah pa je še vedno dovoljen samo prevzem hrane.

FRANCIJA

S sedemdnevno samoizolacijo ob povratku v državo želijo državljane od smučanja v tujini odvrniti tudi francoske oblasti. Zimsko-športna središča v Franciji bodo sicer lahko med božično-novoletnimi prazniki odprta. Vendar pa žičniške naprave ne bodo smele obratovati, tako da smučanje praktično ne bo možno.

Za razliko od prej omenjenih držav bodo v Franciji za božič in novo leto omilili policijsko uro, s katero bodo predvidoma po 15. decembru nadomestili ustavitev javnega življenja. Praviloma bo veljala med 21. in 7. uro, a ne na božični večer in silvestrovo. Ljudje bodo poleg tega za praznike lahko potovali k svojim družinam.

Prve ukrepe so sicer v tej državi zrahljali že pretekli konec tedna. Znova so se lahko odprle manjše prodajalne, pri čemer se morajo zapirati najkasneje ob 21. uri. Ljudje morajo še vedno izpolnjevati obrazce za vsak odhod od doma. Dovoljene so tudi športne aktivnosti in sprehodi v krogu 20 kilometrov od doma za največ tri ure, medtem ko je prej veljala omejitev na en kilometer od doma za največ eno uro.

Bari, restavracije, telovadnice in diskoteke bodo predvidoma ostali zaprti najmanj do 20. januarja, če bodo na dan beležili manj kot 5000 novih okužb z novim koronavirusom.